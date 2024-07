Maantietä 189 (Rymättyläntie) parannetaan rakentamalla Virventien liittymään alikulkukäytävä ja porrastettu liittymä – liikenne siirretään kiertotielle

Kiertotie on asfalttipäällysteinen, ja päällysteen leveys on yhdeksän metriä. Kiertotie on valaistu elokuun alusta alkaen. Jalankulku- ja pyöräilyliikenteelle ei ole varattu omaa kaistaa työmaan ohitse, vaan kulku tapahtuu kiertotien pientareella. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on suositeltavaa kiertää työmaa Virventien ja Särkänsalmentien kautta. Kiertotieltä on työnaikaiset liittymät Kalliontielle ja Virventielle.

Urakassa parannetaan liikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta

Urakassa parannetaan maantiellä 189 (Rymättyläntie) Virventien liittymän kohdalla ajoneuvoliikenteen sujuvuutta ja liikenneturvallisuutta sekä parannetaan alueen jalankulku- ja polkupyöräliikenteen yhteyksiä. Samaan urakkaan sisältyy myös uuden asemakaava-alueen kunnallistekniikan toteuttaminen.

Urakassa maantien 189 alitse toteutetaan uusi Virventien alikulkukäytävä sekä siihen liittyvät jalankulku- ja pyörätiejärjestelyt. Alikulkukäytävä toteutetaan matalarakenteisena teräksisenä putkisiltana. Maantien pohjoispuolella toteutetaan lisäksi jalankulku- ja pyöräilyväylän jatke, joka yhdistyy Särkänsalmen sillalle johtavaan väylään. Lisäksi toteutetaan kanavoidut liittymät vasemmalle kääntyvien kaistoilla nykyisen Virventien liittymän kohdalle ja uuden rakennettavan Väylätien kohdalle.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Rajukivi Oy.

