Suomalais-ruotsalaisessa INSPIRE-yhteistyöprojektissa etsitään uusia keinoja haitallisten vieraslajien hallintaan

Pidä puutarhasi tontin rajojen sisäpuolella

Puutarhan hoito kotipihoilla ja ammattiviljelmillä on Pohjoismaissa vieraslajien merkittävin leviämisväylä luontoon. Tästä syystä INSPIRE-hanke keskittyy kasvattamaan vieraslajitietoisuutta erityisesti puutarha-alalla. ”Suomessa tiedetään jo hyvin, että EU:n tai Suomen vieraslajiluetteloihin kuuluvia lajeja ei saa kasvattaa omalla alueella. Lisäksi vieraslajilaki kieltää päästämästä mitään muitakaan vieraslajeja oman alueen rajojen ulkopuolelle. ”Haluamme lisätä tietoisuutta luonnon kannalta turvallisemmista lajivalinnoista, jotka auttavat lisäksi tekemään puutarhasta helppohoitoisemman”, kertoo Markus Seppälä, luonnonsuojeluasiantuntija Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hanke tulee tuottamaan puutarha-alan toimijoiden kanssa yhteistyössä digitaalisen oppaan, joka auttaa kuluttajia tunnistamaan helposti leviäviä vieraslajeja ja valitsemaan niille. turvallisempia vaihtoehtoja.

Ennallistamisstrategiat kunnille ja viranomaisille

Haitalliset vieraslajit kilpailevat kotimaisen lajistomme kanssa menestyksekkäästi elintilasta ja voivat vallata luonnosta suuriakin alueita sekä heikentää merkittävästi elinympäristöjen laatua ja toimivuutta. INSPIRE-hanke testaa onko mahdollista lyhentää haitallisen vieraslajin, erityisesti jättipalsamin, komealupiinin ja kurtturuusun täydelliseen hävittämiseen vaadittavaa kokonaisaikaa. Vaasan kaupungin alueelle sekä ympäri Etelä-Pohjanmaata sijoitetuilla koealueilla yhdistellään erilaisia vieraslajien torjuntamenetelmiä ja vallatun elinympäristön ennallistamistoimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia kolmen kesän aikana. Tarvittavan torjunta-ajan lyhentäminen tekisi torjuntatyötä merkittävästi kustannustehokkaampaa.

Vieraslajit hävitetään maanomistajien yhteistyöllä

Maanomistajalla on Suomessa velvollisuus torjua EU- ja Suomen vieraslajiluetteloiden lajeja omalla kiinteistöllään. Useamman maanomistajan alueita halkovat vieraslajiesiintymien, kuten jokivarsia valtaavien jättipalsamien torjunta vaatii kaikkien osapuolien suunnitelmallista ja pitkäjänteistä yhteistyötä. ”Henkilötyönä tehty vieraslajien poisto on tehokasta, kuitenkin toimenpiteiden ajoitus on tärkeää tehon varmistamiseksi” toteaa Simo Marttila, hankekoordinaattori Vaasan kaupungilta. ” Jokainen poistettu vieraslajiesiintymä parantaa luontomme monimuotoisuutta paikallisesti, mutta mikäli kasvit ehtivät siementää koko torjuntatyön kierto tulee aloittaa alusta.”

Tällaisiin tilanteisiin suunniteltua toimintamallia tullaan testaamaan hankkeen aikana Ruotsin ja Suomen puolella. Työn helpottamiseksi hankkeessa tullaan toteuttamaan myös verkossa toimiva kohtaamispaikka vieraslajien hallinnassa apua tarvitseville maanomistajille sekä vapaaehtoisille ja yrityksille, joilla on mahdollista tarjota torjunta-apua.

Vieraslajien haitat eivät pysähdy rajoille

Haitalliset vieraslajit ovat yksi merkittävimmistä uhista luonnon monimuotoisuudelle maailmassa. Monien tuntemat vieraslajit, kuten komealupiini ja jättipalsamisami, jatkavat leviämistään Suomen ja Ruotsin puolella ja uusia vieraslajeja saapuu alueellemme jatkuvasti. Hankekumppaneina Ruotsissa toimivat Västerbottenin lääninhallitus sekä Uumajan kunta. ”Vieraslajit eivät kunnioita rajoja, joten niiden pysäyttäminen on mahdollista ainoastaan naapurien suurimittaisella yhteistyöllä. Interreg Aurora -ohjelma on antanut meille tilaisuuden jatkaa menestyksekästä rajat ylittävää yhteistyötä. Työtä, jonka tavoitteena on tarjota kummallekin maalle uusia kustannustehokkaita torjuntamenetelmiä ja toimintatapoja hillitä vieraslajien leviämistä”, kertoo INSPIRE-hankkeen projektipäällikkö Johanna Nymark Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.