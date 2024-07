Joulupukki kesälomalla: porot vaihtuvat lampaisiin!

Joulupukki on vaihtanut kesäloman ajaksi punaisen nuttunsa vaaleanharmaisiin vaatteisiin ja kerää Kolin kansallispuiston kupeessa voimia viiden kuukauden päässä odottavaan joulusesonkiin.

Heinäkuun keskiviikot ovat poikkeus joulupukin lomailuun.

Silloin pukki tapaa perheitä, kuuntelee lasten lahjatoiveita sekä opastaa paistamaan tikkupullaa Kiviniemessä.

”Pukki halusi vaihtelua arkeensa. Meille yhteistyö pukin kanssa on enemmän kuin tervetullutta”, sanoo Kimmo Turunen majoitus-, kahvio- ja ohjelmapalveluja tarjoavalta Kiviniemen tilalta.

Iku-Tursolle pukki on ok

Vaatteiden ohella pukki on vaihtanut muutakin.

Heinäkuussa pukki ei nimittäin rapsuta poroja vaan kymmenen lampaan katrasta, joka hoitaa Kiviniemen kulttuurimaisemaa. Savonlinnalaiselta Vaahermäen lammastilalta kesätöihin tulleet lampaat on nimetty Kalevala-hengessä.

”Iku-Turso, Kullervo, Louhi ja muut lampaat huomasivat heti, että pukki on myös eläinten ystävä”, Turunen sanoo.

Oikeiden lampaiden lisäksi paikalla on myös keppilampaita. Niillä lapset voivat kiertää keppilammasrataa joulupukin opastuksella.

”Tikkupullan paistaminen, lampaiden silittely, kepparit ja perinteiset suomalaiset pihapelit sopivat rennoksi kesätekemiseksi tänne niittyjen ja vesistöjen keskellä”, Turunen sanoo.

Maaseutua maiseman kylkeen

Heinäkuu on Kolin matkailussa kesän kovinta sesonkia. Kolille matkustavien lapsiperheiden määrä on viime vuosina kasvanut, ja lapset vanhempineen ovat tuttu näky myös kansallispuiston kuuluisilla kallioilla.

Sukupolvesta toiseen perheiden kuva-albumeja koristaa otos Kolin huipulta.

”Suuri osa suomalaisista on jossakin vaiheessa kiivennyt katsomaan maan tunnetuinta kansallismaisemaa. Tätä perinnettä monet vanhemmat ja isovanhemmat haluavat edelleen jatkaa, mutta tänä päivänä toivotaan myös muuta ohjelmaa”, sanoo Kolin Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Tiina Kanninen.

Kolin matkailuneuvonnassa perhekohteiden suosikit ovat sekoitus luontoa, maaseutua ja taidetta. Kalliot, matalarantaiset uimapaikat ja luolaseikkailut ovat Kolin tunnusmerkkejä, jotka vetävät perheitä vuodesta toiseen.

Perinteet kuitenkin elävät ja päivittyvät. Esimerkiksi sorateillä pyöräily kiinnostaa nyt enemmän kuin vuosiin.

”Tämän kesän uutuus on joulupukki lampaineen. Toinen tykätty maaseutumainen kohde on Leskelän mummon kotieläinpiha Juuassa. Kolin veistospuisto kyläkeskustan vierellä on hyvä esimerkki siitä, kuinka oikean hevosen kokoinen yksisarvinen ja muut taideteokset saavat sekä vanhemmat että lapset viihtymään”, Kanninen sanoo.

---

Joulupukin vierailut Kiviniemessä (Santa’s Summer Tour) on yksi Kontionloikka Oy:n hallinnoiman Kontiolahden matkailun ekosysteemin kansainvälistymishankkeen kymmenestä pilotista.



Vierailuajat ja hinnat Kiviniemen tilalla Mustalahdentie 27, 81160 Kontiolahti:

3.7.2024: 10–11.30 ja 15–16.30

10.7.2024: 10–11.30 ja 15–16.30

17.7.2024: 10–11.30 ja 15–16.30

24.7.2024: 10–11.30 ja 15–16.30



Perhelippu 45,00 € maksetaan paikan päällä. Maksutapana kortti tai käteinen. Ei ennakkoilmoittautumista. Hinta sisältää myös vierailusta kertovan diplomin.

Lisätietoja