Pakasteherneen puinti on päivän päälle – Herneen tie pellolta pakkaseen edellyttää huolellista valmistelua ja saumatonta yhteistyötä

Pakasteherneen puinti on päivän päälle



Pakasteherneen puinti alkoi tänä vuonna Mietoisista, Varsinais-Suomesta. Apetitin sopimusviljelijöiden viljelemän pakasteherneen puinnista vastaa Apetitin puintiryhmä, joka pui hernettä vuorokauden ympäri puintikauden ollessa kiihkeimmillään.

Apetitin hernepuimurit ovat Suomessa ainutlaatuisia ja uusin kolmesta puimurista on hankittu tälle kaudelle. Puimurit irrottavat herneet paloistaan jo pellolla, josta herneet toimitetaan Apetitin Säkylän tehtaalle ripeästi pakastettavaksi. Hernesesongilla apetitlaiset pakastavat hernettä neljässä vuorossa.



”Herne puidaan, kun se on parhaimmillaan eli makeimmillaan. Puinnin aloittamisajankohdan ennakointiin käytetään tenderometrimittaria, jolla tarkastellaan herneen kovuutta. Mitä alhaisempi tenderometrin lukema, sitä makeampi herne. Kaikilta hernelohkoilta kerätään ennakkoon hernenäytteitä, joiden avulla määritetään oikea puintihetki herneen laatua silmällä pitäen”, kertoo Apetitin viljelyasiantuntija Matti Perttu.



Pitkän ja valoisan kesän ansiosta suomalaiset pakasteherneet ovat makeita, laadukkaita ja arvostettuja maailmallakin. Apetit vie pakastehernettä mm. Italiaan.

Puinnin onnistumista ennakoidaan kylvösuunnitelmalla



Jotta herneet valmistuvat tasaisesti pitkin satokautta ja ne päästään puimaan juuri oikeaan aikaan, valmistellaan kylvö huolella. Käytännössä se tarkoittaa tarkkaa kylvösuunnitelmaa, jossa on huomioitu mm. lajikkeiden kasvuaika, hernelohkojen sijainti sekä esikasvitiedot. Pakasteherneen viljelykierto on viisi vuotta, joten samalle lohkolle ei hernettä voi useammin kylvää.

”Kylvösuunnitelmassa huomioidaan hernelajikkeiden eri mittainen kasvuaika, jotta herneet kypsyisivät portaittain. Kylvösuunnitelma tehdään alueen perusteella siten, että puidessa voidaan edetä alueittain eikä isokokoisia n. 30 kilometriä tunnissa kulkevia puimureita tarvitse siirrellä edestakaisin”, kertoo kylvöstä vastaava viljelyasiantuntija Riikka Nykänen.

Tänä vuonna pakastehernettä viljelee yli 100 Apetitin sopimusviljelijää. He ovat kylväneet ennakkoon toimitetut siemenet Apetitin ilmoittamana kylvöpäivänä.



”Joskus kylvöpäivää on siirrettävä, jos keli on mahdoton. Silloin joustetaan myös tulevien kylvöpäivien osalta eteenpäin. Jos kylvössä on tauko, tulee todennäköisesti myös puinnissa samassa kohtaa tauko”, Nykänen sanoo.

”Mitä pidempään herne kukkii, sen parempi sato”



Kalle Puotunen on viljellyt kotitilallaan pakastehernettä viimeiset kolme vuotta, jolloin Apetitin herneen viljelyalue on ulottunut Varsinais-Suomen Mynämäkeen. Pakastehernettä on tilalla ollut myös aikaisemmin, kun Apetit sitä alueella on viljelyttänyt.

”Pakasteherneen viljelyn hyviä puolia on varhainen puinti, jonka Apetit myös hoitaa. Tämän ansiosta jää hyvin aikaa syyskylvöjen valmisteluun. Lisäksi herne on erinomainen esikasvi esimerkiksi syysviljoille”, Puotunen sanoo.



Harmilliseksi Puotunen kokee puolestaan sen, jos puinti ei onnistukaan juuri silloin kun herne on kaikkein parhaimmillaan.

Pakasteherneen lisäksi Puotusen tilalla viljellään öljykasveja ja viljoja. Käynnissä olevaa viljelykautta Puotunen kuvaa olosuhteiden puolesta hienoksi, sillä lämpöä ja kosteutta on ollut sopivasti. Myöskään pakasteherneen pahin tuholainen, eli hernekääriäinen, ei ole Puotusen pelloilla vielä toistaiseksi ollut riesana. Hernekasvustot näyttävät hyviltä ja pellolla onkin nähtävissä sekä kukkia että palkoja.



”Mitä pidempään herne kukkiin, sen parempi sato siitä tulee. Nyt toivotaan vain, että sadekelit eivät osu puintipäiviin,” Puotunen toteaa.