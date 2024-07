Suomalaiset ovat puhuneet: Nämä työkalut pitäisi löytyä jokaisesta taloudesta – asiantuntija vinkkaa tuparilahjasta oman polkunsa kohta aloittavalle nuorelle

Asui sitten omakoti-, rivi- tai kerrostaloasunnossa aika ajoin tulee eteen pikkukorjauksia vaativia tilanteita. Millaisin työkaluin näihin tulisi varautua? Ainakin omistamalla vasaran, arvioi neljä viidesosaa suomalaisista asunnonomistajista. Lähes seitsemän kymmenestä sanoo, että ruuvimeisseli on yhtä lailla tärkeä. Kysymykseen sai valita useamman vastausvaihtoehdon.

”Moni nuori muuttaa ensi kertaa omilleen kesän lopussa esimerkiksi opiskelujen alkamisen myötä. Vanhemmalta ei ole pöllömpi ajatus ostaa lapselleen tupaantuliaislahjaksi työkalupakkia, jonka sisältö avittaa yksinkertaisten arjen korjaustarpeiden selättämisessä. Mikäli kansan mielipidettä on uskominen, pakista olisi hyvä löytyä vasaran ja ruuvimeisselin lisäksi ainakin porakone, tai nykyään usein porakone-ruuvinväännin, sekä jakoavain. Lisäksi taittuvat tikkaat ovat kätevät, kun tarvitsee kiinnittää jotain tai laittaa vaikkapa valaisimet kattoon”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi sanoo.

”Isommat remontit ovat asia erikseen – niihin on hyvä hankkia ammattilainen – mutta nuorelle saattaa tulla yllätyksenä, kuinka usein vuokralla asuessakin asunnossa vaaditaan pienempiä toimenpiteitä: kalusteiden koontia tai purkamista, lamppujen vaihtamista, koukkujen ja ripustimien kiinnittämistä ja niin edelleen. Siksi on hyvä, että tarvittavat välttämättömyysesineet löytyvät käden ulottuvilta”, hän jatkaa.

Nuorten nikkarointi-into korkealla

Tutkimustulosten perusteella on syytä olettaa, etteivät työkalut jää kaappiin homehtumaan. 18–29-vuotiaiden vastaajien into ryhtyä pieniin korjaus- ja ehostustöihin on nimittäin tuplasti keskivertoa korkeampi. Lähes viidesosa nuorimman vastaajaryhmän jäsenistä ilmoittaa pitävänsä remonttitöistä niin paljon, että menee mieluusti avuksi muidenkin projekteihin, kaikkien vastaajien keskiarvon ollessa 8 prosenttia. Vastaavasti vain 8 prosenttia nuorista aikuisista pitää nikkarointia pakollisena pahana, kun kaikkien vastaajien keskiarvo on 20 prosenttia.

”Paljon on saatu lukea nuorten uusavuttomuudesta, mutta tutkimus osoittaa, ettei stereotypioihin kannata nojautua. Nuorissa on iso joukko, joka aidosti nauttii käsillä tekemisestä. Maantieteellisesti nikkaroinnista pidetään eniten pohjoisessa ja idässä”, Päiväniemi kertoo.

Stark Suomi Oy:n Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2024 -tutkimuksen tiedonkeruu toteutettiin online-kyselynä Bilendi Oy:n ylläpitämässä M3 Panelissa 9.–15.1.2024. Kohderyhmänä olivat 18–76-vuotiaat suomalaiset, jotka omistavat asunnon. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimuksen lopulliseen kohderyhmään kuului 1000 vastaajaa.

Yhteydenotot ja lisätietoja:

Harri Päiväniemi, toimitusjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 040 643 1800

Satu Otala, viestintäjohtaja, Stark Suomi Oy, puh. 044 475 7483, satu.otala@stark-suomi.fi