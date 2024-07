Daphne Caruana Galizia -journalismipalkinnon ehdokashaku on käynnissä

Vuotuinen palkinto EU:n perusarvoja edistävälle tai puolustavalle journalismille

Voittajan valitsee riippumaton tuomaristo, joka koostuu lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista

Palkintosumma on 20 000 euroa

Palkintoseremonia pidetään lokakuun puolivälissä, Daphne Caruana Galizian kuolinpäivän aikaan

Palkinto myönnetään vuosittain laatujournalismille, joka edistää tai puolustaa Euroopan unionin perusperiaatteita ja arvoja, kuten ihmisarvoa, vapautta, demokratiaa, tasa-arvoa, oikeusvaltiota ja ihmisoikeuksia. Toimittajat voivat lähettää yhden tai useamman artikkelin palkinnon sivustolla 31.7.2024 kello 23:59 (CEST) mennessä.

Euroopan parlamentin puhemies Roberta Metsola sanoi: ”Journalistien on saatava tehdä työtään vapaasti. Tämä ei ole neuvoteltavissa. Euroopan parlamentti uudistaa joka vuosi sitoumuksensa pitää yllä tiedotusvälineiden ja lehdistön vapautta muistaen pelotonta journalistia Daphne Caruana Galiziaa. Daphne murhattiin, mutta hänen henkensä elää niiden journalistien työssä, jotka hänen tapaansa puolustavat totuutta, moniarvoisuutta ja oikeudenmukaisuutta. Tämä palkinto kuuluu heille.”

Palkintohaku on avoinna ammattitoimittajille ja ammattitoimittajien ryhmille kansallisuudesta riippumatta. Siihen voi osallistua lähettämällä laajoja juttuja tai lähetyksiä, jotka on julkaistu tai esitetty jonkin EU-jäsenmaan mediassa. Tarkoituksena on tukea ja korostaa ammattijournalismin merkitystä ihmisarvon, vapauden, demokratian, tasa‑arvon, oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien turvaajana.

Palkinnon saajan valitsee riippumaton tuomaristo. Se koostuu lehdistön ja kansalaisyhteiskunnan edustajista, jotka tulevat EU:n 27 jäsenmaasta. Tuomaristossa on edustajia myös tärkeimmistä eurooppalaisista journalistiyhdistyksistä. Palkintoseremonia pidetään joka vuosi lähellä lokakuun 16. päivää, joka on Daphne Caruana Galizian kuolinpäivä.

Palkinto ja 20 000 euron palkintosumma kuvastavat Euroopan parlamentin vahvaa tukea tutkivalle journalismille sekä vapaan lehdistön merkitystä. Parlamentti on viime vuosina varoittanut yrityksistä heikentää tiedotusvälineiden moniarvoisuutta EU:ssa ja sen ulkopuolella.

Parlamentin jäsenet ovat toistuvasti tuominneet hyökkäykset, joita erityisesti poliitikot ovat kohdistaneet toimittajiin monissa jäsenmaissa. He ovat myös vedonneet komissioon, jotta se esittäisi uutta lainsäädäntöä häirintätarkoituksessa nostettuja aiheettomia kanteita vastaan. Ensimmäiset uudet säännöt kriitikoiden hiljentämiseksi nostettuja häirintäkanteita vastaan hyväksyttiin helmikuussa 2024. Maaliskuussa parlamentti hyväksyi myös eurooppalaisen medianvapaussäädöksen, jolla suojataan EU:n toimittajia ja lehdistönvapautta.

Kuka oli Daphne Caruana Galizia?

Daphne Caruana Galizia oli maltalainen tutkiva toimittaja, bloggaaja ja korruptiota vastustava aktivisti. Hän raportoi laajamittaisesti korruptiosta, rahanpesusta, järjestäytyneestä rikollisuudesta, kansalaisuuksien myynnistä sekä Maltan hallituksen yhteyksistä niin kutsuttuihin Panaman papereihin. Caruana Galizia joutui häirinnän ja uhkailun kohteeksi, ja hänet murhattiin 16. lokakuuta 2017 autopommi-iskussa. Vastalauseet viranomaisten tavasta hoitaa murhatutkimukset johtivat lopulta pääministeri Joseph Muscat’n eroon. Euroopan parlamentin jäsenet arvostelivat tutkimuksen puutteita ja kehottivat joulukuussa 2019 Euroopan komissiota ryhtymään toimiin.

Kuusi vuotta murhan jälkeen lokakuussa 2023parlamentti oli huolissaan siitä, että murhatutkinta on edennyt hitaasti. Parlamentin jäsenet pahoittelivat, että tutkinnan seurauksena oli tuomittu vain kolme ihmistä. He vaativat, että jokainen asianomainen on tuotava oikeuden eteen.