Uudessakaupungissa Kalannin keskustassa Pankkitie suljetaan rakennustöiden vuoksi – liikenne siirretään kiertotielle 12. heinäkuuta

Kantatieltä kääntyminen ja Vehmaantieltä suoraan ajaminen Pankkitielle on kielletty liikennekatkon aikana, ja liikenne on opastettu kiertotielle. Katkolla on vaikutusta myös jalankulku- ja pyöräilyliikenteen reitteihin. Reitit on opastettu kohteessa. Kulku työalueen kohdalla oleville kiinteistöille on sallittu Pankkitien suunnasta.

Liikennekatko alkaa 12. heinäkuuta, ja se kestää kolme viikkoa.

Hankkeessa Pankkitielle ja Pruukintielle (maantie 12487) toteutetaan kuntoonpanotöitä välillä kantatie 43 ja Lehtolankuja. Rakennustyöt saadaan valmiiksi syksyn 2024 aikana. Hankkeen valmistumisen jälkeen maantie muuttuu kaduksi asemakaavassa osoitetun katualueen mukaisesti, ja katu siirtyy kaupungin haltuun. Lisäksi valtion omistuksessa oleva tievalaistus luovutetaan kaupungille.

Urakoitsijana hankkeessa toimii Destia Oy.

