Jäälohikäärme on Game of Thronesin luojan lumoava kertomus kaikenikäisille

Ilmestyy 12.9.

Kukaan ei ole koskaan kesyttänyt tarujen pelottavaa jäälohikäärmettä. Yli lentäessään se jättää jälkeensä hyisen maan. Mutta Adara ei pelkää, sillä hän on talvilapsi, joka on syntynyt keskellä kaikkein kovimpia pakkasia.

Adara ei muista ensimmäistä kertaa, jona näki jäälohikäärmeen. Tuntui siltä, että se oli aina ollut osa hänen elämäänsä. Neljäntenä vuotenaan hän kosketti sitä, ja viidentenä hän ratsasti ensimmäistä kertaa sen leveällä, kylmällä selällä.

Adaran ollessa seitsemänvuotias, yhtenä rauhallisena kesäpäivänä, tuliset lohikäärmeet pohjoisesta hyökkäävät hänen kotiinsa. Ja vain talven lapsi – ja häntä rakastava jäälohikäärme – voivat pelastaa hänen maailmansa täydelliseltä tuholta.

Niin lapsille kuin aikuisillekin suunnattu Jäälohikäärme on lumoava tarina rohkeudesta ja uhrautumisesta. Teoksen on kuvittanut Luis Royo ja suomentanut Satu Loitsu. Se julkaistiin ensi kerran englanniksi vuonna 1980 ja suomeksi 2016.

George R. R. Martin on aikamme suurimpia fantasiakirjailijoita. Hänen teoksiaan on myyty yli 90 miljoonaa kappaletta. Myös tieteiskirjallisuutta, kauhua ja tv-käsikirjoituksia kirjoittanut Martin on voittanut useita Hugo- ja Nebula-palkintoja ja World Fantasy Awardin. Otava julkaisi aiemmin tänä vuonna myös HBO:n House of the Dragon -sarjan inspiraationa toimivan Tuli & veri -romaanin.

Jäälohikäärme ilmestyy myös Juhani Rajalinin lukemana äänikirjana sekä sähkökirjana.

