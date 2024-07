Huvipuistoon helteellä vai sateella? Särkänniemen vinkit joka säälle

Särkänniemen liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Ville Aarresuon mukaan säätiedotuksen vaikutus huvipuistovieraiden määrään on dramaattinen.

”Ihmiset karttavat päiviä, kun säätiedotuksessa on vesipisaran kuva, ja usein ihan turhaan”, hän kertoo.

Kun peräkkäin sattuu kaksi huvipuistopäivää, joista toiselle ennustetaan poutaa ja toiselle sadetta, on mahdollista, että ensin mainittuna päivänä asiakkaita on jopa kymmenkertaisesti verrattuna sateiseksi ennustettuun päivään.

”Harmillisesti asiakaskatoa tapahtuu silloinkin, kun ennustus on pielessä eikä koko päivänä sada pisaraakaan”, Aarresuo toteaa.

Tekemistä myös sisätiloissa

Toteutuessaankaan vesisade ei vaikuta useimpien laitteiden toimintaan, joskin ukkosella laitteet täytyy sulkea. Ukkosrintamat kulkevat Tampereen poikki useimmiten melko ripeästi, vaikka ukkosta olisi ennustettu koko päivälle.

”Tyypillinen ukkosen aiheuttama tauko kestää tunnista kahteen. Sillä aikaa ehtii hyvin käydä ruokailemassa tai muutamassa sisäkohteessa, ja sen ajan ulkopuolella huvipuisto on kuitenkin auki kahdeksan tuntia”, kertoo Aarresuo.

Sisäkohteita Särkänniemessä riittää: tänä vuonna Planetaario ja Sara Hildénin taidemuseo ovat palanneet Särkänniemen elämysvalikoimaan, ja lisäksi entisen Superparkin aulatilaan on avattu Retro-arcadehalli. Myös Akvaario ja Näsinneula tarjoavat suojaa sateelta. Huvipuiston puolelta taas löytyy sisäravintoloita ja -myymälä.

Varustaudu kuin särkänniemeläinen

Myös pitkäkestoisen sateen päivinä huvittelu onnistuu, se vain on enemmän kiinni varusteista.

”Suosittelen varautumaan sateeseen niin kuin särkänniemeläinen: kun pukee päälle kumisaappaat ja sadetakin sekä vettä pitävät housut, hurvittelu onnistuu sateella mukavasti ja kuivana pysyen”, kertoo Aarresuo.

”Sateella jonot ovat minimissä, ja laitteissa ehtii kiertää niin paljon kuin jaksaa. Lisäksi ilma on raikas eivätkä asiakkaat kärsi heikotuksesta hellepäivien tapaan.”

Myös sateenvarjon voi tuoda Särkänniemeen, mutta laiteajojen kannalta sadetakki on parempi vaihtoehto. Jos sade yllättää kesken huvipuistopäivän, pieniä sateenvarjoja ja kertakäyttösadetakkeja sekä pyyhkeitä myydään myös Särkänniemen myymälöissä.

Helteellä huomio nesteytykseen

Huvipuistosäiden toinen ääripää on helle, joka on hellinyt Särkänniemeäkin jo tämän kesän aikana. Hellepäivänä huvitteluun Aarresuolla on paljon suosituksia.

”Nesteytys ja suolatasapainosta huolehtiminen on tärkeää, ja kannattaa myös pitää taukoja varjossa”, hän kertoo.

Suuri osa Särkänniemen laitejonoissa on kattamattomia, joten ajelujen välissä kannattaa kuumalla hakeutua suojaan paahteelta esimerkiksi samoihin sisäkohteisiin kuin sateella.

”Onneksi meillä on myös virkistäviä kohteita ulkoiseen nesteytykseen: Tukkijoki, Koskiseikkailu ja Keidas-vesielämysalue viilentävät mukavasti”, Aarresuo vinkkaa.

Särkänniemen henkilökunta täyttää pyynnöstä myös asiakkaiden omat vesipullot myyntipisteissä.

”Meille on tärkeää, että asiakkaat pysyvät huvittelukuntoisina helteelläkin”, Aarresuo perustelee.

Suolatasapainon ylläpitoon hän suosittelee välipalaksi popcorneja, joita voi ostaa Särkänniemen kioskeista.

Ensiapu auttaa

Jos heikotus joka tapauksessa kuumalla iskee, Särkänniemen ensiapu auttaa.

”Ensiavusta voi pyytää apua matalalla kynnyksellä, jos vaikka huvilaitteiden ja helteen yhteisvaikutuksesta iskee heikko olo”, Aarresuo kertoo.

Ensiapu sijaitsee keskeisellä paikalla huvipuistossa Pizza Paparazzin sivustaa vastapäätä.

Aarresuon oman näkemyksen mukaan paras huvipuistosää on pilvipoutainen ja viileähkö.

”Itse lähtisin huvipuistoon ennemmin tihkusateen uhkassa kuin kovalla helteellä, mutta tämä riippuu tietenkin ihmisestä”, hän sanoo.

”Joka tapauksessa säällä kuin säällä on mahdollista viettää iloinen ja elämyksellinen Särkänniemi-päivä!”