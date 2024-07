Ravintola Kosmos täyttää 100 vuotta: tuore historiateos kertoo kaupungin ja kulttuurin muutoksista

Ravintola Kosmos on rikastuttanut helsinkiläisten elämää jo sadan vuoden ajan. ”Joka suhteessa täydellinen ja viehättävä ravintola” lupasi Kosmoksen varhainen mainos, eivätkä sanat osuneet harhaan: kun ravintolalla on ikää kolminumeroinen luku, tärkeitä asioita on osattu tehdä oikein.



Laura Kolbe kertoo historiateoksessaan satavuotiaan ravintola Kosmoksen tarinan. Helsingin keskustaan elokuussa 1924 perustetun Kosmoksen värikkäässä vuosisadassa kohtaavat kaupungin, kansakunnan ja maailmankin vaiheet. Ainutlaatuinen ravintola on toiminut alusta asti samassa huoneistossa ja ollut jo neljännessä polvessa saman perheen - Hepolampien - omistuksessa.

Kosmoksen historia on kertomus yrittämisen ja ravintola-alan merkityksestä kaupunkikulttuurin kehittymisessä. Vuosisadan aikana ravintola on nähnyt kieltolain, sota-ajan, olympialaiset, kaupungin kasvun ja kansainvälistymisen, 1990-luvun laman ja koronapandemian. 1950-luvulta alkaen Kosmos alkoi houkutella taiteilijoita ja toimittajia, ja maine taiteilijaravintolana vakiintui vuosikymmenten aikana. Tunnettu asiakaskunta on näin tuonut Kosmokselle paikan myös suomalaisessa kulttuurihistoriassa.

Kolben kirja kuvaa taitavasti ja tarkasti, miten Kosmos on luovinut murroksesta toiseen, perinteitä aina kunnioittaen.

Tervetuloa kirjan julkistustilaisuuteen ravintola Kosmokseen (Kalevankatu 3, Helsinki) torstaina 1.8.2024 klo 15.00.

Tilaisuus käynnistää samalla Kosmoksen juhlakuukauden ohjelman.

