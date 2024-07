Konkurssiin haettujen yritysten määrä kesäkuussa edelleen kasvussa, palvelualoilla suurin konkurssiriski

”Konkurssihakemusten määrä on kasvanut jo yli kahden vuoden ajan. Kun tarkastellaan konkurssien liukuvaa vuosisummaa eli 12 kuukauden aikana konkurssiin haettujen yritysten lukumäärää, se oli pienimmillään 1 970 yritystä tammikuussa 2021. Nyt 12 kuukauden aikana konkurssiin on haettu 3 461 yritystä, eli kasvua vuodesta 2021 on 76 %”, sanoo yliaktuaari Tommi Veistämö Tilastokeskuksesta.

Eniten konkurssihakemuksia oli kesäkuussa palvelualoilla, yhteensä 121. Kaupan alalla haettiin konkurssiin 47 yritystä.

”Kahdenkymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna konkurssihakemusten määrä on kasvanut maa-, metsä- ja kalatalouden toimialalla yli puolet tavallista määrää suuremmaksi. Palvelualoilla kasvu on melkein yhtä suurta. Rakennustoiminnassa konkurssien määrä on kasvanut kolmanneksen, kun taas teollisuudessa se pysynyt ennallaan”, toteaa Veistämö.

Alueelliset erot suuria

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan konkurssihakemuksia jätettiin kesäkuussa yhteensä 14. Näistä puolet oli Helsingistä.

Kaupungeista eniten konkurssihakemuksia jätettiin kesäkuussa Helsingissä, jossa konkurssiin haettiin 54 yritystä. Toiseksi eniten konkurssia pantiin vireille Vantaalla, yhteensä 17.

Pidemmän aikavälin tarkastelussa konkurssihakemusten määrä vaihtelee suuresti eri puolilla Suomea.

”Kahdenkymmenen vuoden keskiarvoon verrattuna konkurssihakemusten määrä on kasvanut Pohjois-Karjalassa 82 % ja Keski-Suomessa 50 %. Sen sijaan Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Savossa ja -Karjalassa ja Päijät-Hämeessä määrä on laskenut”, Veistämö kertoo.

Kymmenessä suurimmassa kaupungissa hakemusten määrä on kasvanut keskiarvolla mitattuna eniten Vantaalla, Espoossa ja Jyväskylässä.