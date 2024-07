Myynti polkupyörästä tai kärrystä ei ole sallittua Esplanadin puistossa tai Senaatintorilla

Pöytiä, tuoleja, katoksia tai muita rakennelmia ei saa pystyttää puistoihin ilman etukäteen haettua lupaa, vaan tämänkaltainen myynti sekä tapahtumat puistoissa ja kaduilla vaativat kaupungin suostumuksen.

”Esplanadin puistossa on ollut viime vuosina paljon myyntitoimintaa, joka ei ole noudattanut yhteisiä pelisääntöjä tai kaupungin ohjeistuksia. Puistoon on jatkuvasti levittäydytty myyntipöydin ja tuolein sekä rakenteet on jätetty lojumaan puistoon myyntiajan ulkopuolella, jatkuvista huomautuksista piittaamatta. Tämän takia olemme päätyneet kokeilemaan sitä, että myös lyhytaikainen myynti puistossa kielletään. Kiinteistä myyntikojuista ei ole aikaisemminkaan saanut myydä puistoissa ilman kaupungin lupaa”, sanoo alueidenvalvonnan päällikkö Elina Airaksinen Helsingin kaupungilta.

Senaatintori ja Esplanadin puisto ovat historiallisesti arvokkaita kohteita, jotka ovat tärkeitä niin asukkaille kuin turisteillekin. Luvaton myynti kummallakin alueella on aiheuttanut paljon yhteydenottoja sekä kaupunkilaisilta että yrityksiltä.

Myyntitoiminnan pitää olla reilua ja yhdenvertaista kaikille

Esplanadin puistossa on ollut kesäisin pitkään liikkuvaa myyntitoimintaa, joka on viime vuosina lisääntynyt merkittävästi.

”Haluamme, että kaupungin puisto- ja katualueet ovat kaikkien käytettävissä ja että yritystoiminnan tasapuoliset mahdollisuudet toteutuvat. Tapahtumallisuuden ja erilaisen myyntitoiminnan lisääntyminen keskustassa on positiivista, mutta on tärkeää, että elintarvikkeiden hygienia on kunnossa ja myynnissä noudatetaan elintarvikelakia ja yhteisiä pelisääntöjä”, sanoo yksikön päällikkö Suvi Tuiskunen Helsingin kaupungilta.

Helsingin kaupunki muistuttaa, että toiminnan puistoissa tulee olla reilua ja yhdenvertaista kaikille toimijoille, ja sen vuoksi luvattomaan myyntiin puututaan jatkossa yhä vahvemmin. Luvaton myyntitoiminta ei ole oikeudenmukaista puistossa toimivia luvallisia kioskiyrittäjiä kohtaan, jotka maksavat kioskeistaan vuokraa. Myyntitoiminta on ollut jo aiemmin kiellettyä Suomenlinnan suojellussa maailmanperintökohteessa.

Puutteellinen hygienia voi johtaa ruokamyrkytyksiin

Puutteellinen hygienia tai vaihtelut elintarvikkeiden lämpötiloissa voivat pahimmillaan johtaa ruokamyrkytyksiin. Myyntipisteen riittävä suojaus, elintarvikkeiden oikeat säilytys- ja tarjoilulämpötilat sekä mahdollisuus käsienpesuun ovat keskeisiä asioita, jotta ruokaa voidaan myydä turvallisesti ulkomyynnissä. Ruuan säännöllinen ulkomyynti vaatii aina elintarvikelain mukaisen ilmoituksen toiminnan aloittamisesta.

Valvontaa tehdään yhteistyössä eri viranomaisten kanssa

Valvonnan tehostamiseksi kaupunki lisää alueille henkilöstöä opastamaan kaupungin sääntöjen ja sopimusten noudattamisessa. Myös elintarvikevalvontaa ulkomyynnissä on lisätty, ja valvonnassa havaittuihin vakaviin epäkohtiin on puututtu pakkokeinoin.

Linjaus myynnin rajoittamisesta tehtiin Alueiden käyttö ja valvonta -yksikössä, joka hallinnoi Helsingin kaupungin yleisiä alueita. Linjaukseen päädyttiin pitkän harkinnan sekä muiden valvontaviranomaisten kanssa suoritetun yhteisvalvontatyön perusteella.