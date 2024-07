Ilmarisen suhdanneindeksi: Työntekijämäärän lasku kiihtyi jälleen

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa. Suhdanneindeksiin mukaan laskettavat 10 toimialaa kattavat valtaosan yksityisestä sektorista.

Ilmarisen suhdanneindeksin negatiivinen kehitys kiihtyi taas kesäkuussa. Työntekijämäärä laski kesäkuussa -3,8 prosenttia (toukokuu -3,0) verrattuna vuoden takaiseen ajankohtaan.

– Suhdanneindeksin työntekijämäärä on laskenut nyt jo yli vuoden ajan. Kesäkuussa kaikki seuraamamme toimialat laskivat. Toukokuun suhdanneindeksissä näytti, että työntekijämäärä olisi saavuttanut pohjan ja suunta olisi kääntymässä jo hitaaseen nousuun. Näin ei siis ole käynyt vaan lasku on taas voimistunut. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on kesätyöpaikkojen määrän väheneminen. Etenkin rakentamisessa sekä majoitus- ja ravitsemusalalla on ollut sesonkitöitä selkeästi vähemmän tänä vuonna, arvioi Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Ilmarisen suhdanneindeksin toimialoista olivat eniten laskussa henkilöstövuokraus (-14,9 %), rakentaminen (-9,0 %) ja majoitus- ja ravitsemusala (-6,0 %). Vähiten laskivat terveys- ja sosiaalipalvelut (-2,1 %) sekä teollisuus (-2,3 %) ja asiantuntijapalvelut (-2,3 %).

– Rakentamisen alakulo on näkynyt jo pitkästi yli vuoden ajan suhdanneindeksissämme. Rakennusalan toipumisen suhteen on myös edelleen ilmassa epävarmuutta, vaikka joitakin positiivisia signaaleja on jo näkynyt. Henkilöstövuokrauksen osalta lasku kytkeytyy voimakkaasti myös laskussa olleisiin rakentamiseen sekä majoitus- ja ravitsemusalaan. Majoitus- ja ravitsemusala on elänyt viime vuosina vaikeita aikoja, kun ensiksi pandemia vaikeutti yritystoimintaa ja sitten inflaatio nosti kustannuksia. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan vei puolestaan venäläiset turistit pois, eikä tätä aukkoa ole vielä kyetty paikkamaan, sanoo Jouni Vatanen.

Suhdanneindeksiä on julkaistu vuodesta 2013 lähtien. Suhdanneindeksin seurantaryhmä koostuu yli 60 000:sta eri toimialoilla toimivasta Ilmarisen asiakasyrityksestä, jotka ilmoittavat palkkatietonsa tulorekisteriin. Suhdanneindeksi kuvaa yritysten työntekijämäärän muutosta edellisvuoteen verrattuna. Indeksissä on huomioitu koko tarkastelujakson ajan Ilmarisen asiakkaina olleet yritykset, joten tulevat tai lähtevät asiakasyritykset eivät vaikuta indeksin kehitykseen.

