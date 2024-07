Varsinais-Suomen ELY-keskus on antanut yhteysviranomaisen lausunnon Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Bothnian YVA-ohjelmasta, Selkämeri

Ilmatar Offshore Ab suunnittelee enintään 270 tuulivoimalan suuruista Bothnian tuulivoimapuistoa Suomen talousvyöhykkeelle Pohjanlahdelle Selkämeren keskiosiin. Hankealue sijoittuu lähimmillään yli 70 kilometrin etäisyydelle Länsi-Suomen rannikosta ja yli 90 km etäisyydelle Ruotsin rannikosta.

Hankkeen suunniteltu kokonaisteho on noin 4 gigawattia, voimaloiden korkeus on enintään 400 metriä ja yksikköteho enintään 25 megawattia (MW). Hanke koostuu kahdesta erillisestä alueesta; Bothnian hankealueesta sekä Bothnia Westin hankealueesta. Alueiden yhteispinta-ala on noin 1173 km2. Hankevaihtoehtoina arvioidaan neljä tuulivoimaloiden sijoitteluvaihtoehtoa (VE1-VE4). Merelle sijoittuvan sähkönsiirron osalta tarkastellaan kaapelien linjausten vaihtoehtoja B1-B4 (Bothnian hankealueelta mantereelle) ja BW1-BW3 (Bothnia Westin hankealueelta mantereelle). Kaapelilinjoille B1, B4 ja BW1 on useita vaihtoehtoisia rantautumiskohtia. Merikaapelilinjan pituus vaihtelee vaihtoehdon mukaan noin 79–108 km:n välillä. Lisäksi arvioidaan hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Hankkeen tuottama sähkö siirretään merikaapelilinjoja pitkin Suomeen ja/tai Ruotsiin. Mahdolliset merikaapelilinjojen rantautumispaikat sijaitsevat Suomessa Närpiön kunnan, Kaskisten kaupungin, Kristiinankaupungin kaupungin, Eurajoen kunnan, Rauman kaupungin ja Pyhärannan kunnan alueilla. Hankekokonaisuuteen kuuluva maa-alueen sähkönsiirto arvioidaan erillisessä, myöhemmin toteutettavassa YVA-menettelyssä.

Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 37 lausuntoa kansallisen kuulemisen kautta ja kaksi kansainvälisen kuulemisen kautta Ruotsista. Arviointiohjelmasta toimitettiin yhteysviranomaiselle 13 mielipidettä, joissa oli yhteensä 181 allekirjoittajaa. ELY-keskus on 12.7.2024 antanut arviointiohjelmasta yhteysviranomaisen lausunnon. Lausunnon mukaan YVA-menettelyn selostusvaiheessa tulee kiinnittää erityistä huomiota linnustoon ja vedenalaiseen meriluontoon sekä meriympäristön tilaan kohdistuviin vaikutuksiin, kalastoon ja kalastukseen kohdistuviin vaikutuksiin sekä merenkulkuun ja turvallisuuteen kohdistuviin vaikutuksiin. Merituulivoimaloiden aiheuttamat tuulisuuden ja virtausolojen muutokset ja niiden kerrannaisvaikutukset meriekosysteemissä tulee selvittää ja arvioida. Merikaapelien rantautumispaikkoihin kohdistuvia vaikutuksia tulee arvioida huolella. Yhteisvaikutusten arviointi on hankkeessa myös keskeistä.

Seuraavaksi YVA-menettely etenee arviointiselostusvaiheeseen. YVA-menettelyssä ja arviointiselostusta laadittaessa tulee ottaa huomioon arviointiohjelma sekä yhteysviranomaisen lausunnossa ja muissa annetuissa lausunnoissa ja mielipiteissä esitetyt näkökohdat.

Yhteysviranomaisen lausunto sekä arviointiohjelma liitteineen ovat kokonaisuudessaan nähtävinä ympäristöhallinnon verkkosivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/bothnia-merituuli-YVA

Lisätietoja:

ylitarkastaja Marja Nuottajärvi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, puh. 0295 022 055