Päällystykset viikolla 29 Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa

Päällystyskohteet:

Yhdystie 1893 Vantontie, Raisio, jatkuu

Vanton rampit 22063, Raisio, jatkuu

Yhdystie 1812 Brinkhallintie–Vapparintie, Kakskerta, Turku

Tie 12155 Vapparintie, Kakskerta, Turku

Valtatie 9 Niittukulman rampit, Loimaa

Kantatie 44, Lavia–Kankaanpää, työt jatkuvat

Sammun rampit 22032, Huittinen

Maantie 13215 Jämintie, Knuutila, Kankaanpää

Jalankulku- ja pyöräilyväylä 72440, Pirkkala–Vinnari, Harjavalta

Kuivatustyökohteet:

Yhdystie 1812 Brinkhallintie–Vapparintie

Tie 12157 Häppiläntie, Hirvensalo, Turku

Työnaikaiset liikennejärjestelyt

Työt ajoittuvat päivä- ja yöaikaan. Vantontie sekä Vanton ja Sammun rampit tehdään yötyönä liikennehaittojen minimoimiseksi.

Liikenteenohjaus on hoidettu saattoautolla Vantontiellä (maantie 1893) ja kantatiellä 44. Kyseisten töiden aikana ajoradan toinen ajokaista joudutaan sulkemaan liikenteeltä, ja liikenteen käytössä on yksi ajokaista. Liikenne pysäytetään työkohteissa kummastakin suunnasta vuorotellen.

Tietyömaiden kohdalla on alennettu nopeusrajoitus. Työmaan kohdalla on tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta ja erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tielläliikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta.

Matkantekoon ja mahdollisiin viivästyksiin on hyvä varata riittävästi aikaa. Sää ja esimerkiksi konerikot voivat vaikuttaa aikatauluihin.

Urakoitsijoina toimivat Peab Industri Oy ja Asfalttikallio Oy.

