Konserttikiertueella musiikkielämyksiä Oma Hämeen vanhusyksiköihin

Jazzrosvojen "Rakastetuimmat jazzkappaleet" -kiertue tuo kesän musiikkielämyksiä Oma Hämeen vanhusyksiköihin heinäkuussa. Konsertit järjestetään 15.-25.7.2024 välisenä aikana ja tarjoten asukkaille, heidän omaisilleen sekä henkilökunnalle musiikillisen kokemuksen.

Konserttisarja kattaa yhteensä 14 Oma Hämeen vanhusyksikköä ympäri Kanta-Hämettä. Musiikki tarjoaa virkistystä ja iloa, joka voi parantaa asukkaiden mielialaa ja hyvinvointia. Lisäksi yhteiset musiikkielämykset voivat edistää yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta asukkaiden ja heidän omaistensa välillä. Musiikin kuuntelu voi myös stimuloida muistoja ja tunteita, mikä on erityisen tärkeää vanhuksille, joilla on muistisairauksia. Oma Häme eli Kanta-Hämeen hyvinvointialue on ylpeä saadessaan olla mukana mahdollistamassa tätä kiertuetta. Yhteistyö Hämeen kulttuurirahaston "Taidetta kaikille" -apurahan kanssa mahdollistaa sen, että kulttuuri ja taide voivat olla osa vanhusyksiköiden arkea.

Toimialajohtaja Jorma Haapanen kiteyttää yhteistyön merkityksen –Tavoitteenamme on rikastuttaa asukkaidemme elämää ja tuoda heille iloa. Musiikki on yksi tehokkaimmista keinoista luoda positiivisia tunteita ja vahvistaa yhteisöllisyyttä. Olemme iloisia voidessamme tarjota tämän ainutlaatuisen elämyksen asukkaillemme.