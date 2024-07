UKKO.fi:n perhekysely: yrittäjyys lisää joustoa perhe-elämään - Natalia Salmela: ”Yrittäjyys mahdollistaa sen että voit jäädä kotiin hoitamaan skidejä”

- Näin naistenviikolla on hyvä pohtia perheiden arkea myös yrittäjien kannalta. Ilahduttavaa on, että kyselymme mukaan yrittäjät kokevat yrittäjyyden olevan joustava tapa yhdistää perhe- ja työelämä. Yrittäjänä työtä tehdään itselle ja kyselymme mukaan yrittäjyys mahdollistaa hyvin joustavuuden työn ja perhe-elämän yhdistämisessä. Uskon, että tämä on yksi asia, joka yrittäjyydessä myös kiehtoo monia, UKKO.fi:n toimitusjohtaja Lauri Timgren toteaa.

Aikanaan Ukko.fin kevytyrittäjänä yrittäjyyden polulle lähtenyt sosiaalisen median vaikuttaja ja yrittäjä Natalia Salmela kertookin, että ilman lasta ja perhearkea hän ei olisi yrittäjänä nyt siinä, missä tällä hetkellä on. Yrittäjyys on mahdollistanut perhe-elämän sovittamisen kiireiseen ja paljon aikaa vaativaan työhön ja hän kertoo, että ilman lapsen syntymää hän ei olisi lähtenyt kiinteistösijoitusbisnekseen.

- Silloin kun oma lapsi syntyi, sitä alkoi miettiä millaisen legacyn sitä jättää ja se tapahtui vähän vahingossa oman asunnon remontoinnin ja perheen uusien tarpeiden myötä, että yrittäjyys kasvoi tähän suuntaan, Salmela kertoo.

Keväällä tehdyn UKKO.fi:n perhekyselyn avoimissa kommenteissa kuvaillaan miten yrittäjyys mahdollistaa enemmän aikaa perheelle, työn tekemisen monipuolisesti eri paikoissa ja eri aikoihin, sekä lisäksi miten työn merkitys on kasvanut. Miesten avoimissa vastauksissa yrittäjyyden ja perhe-elämän yhdistämisen hyviksi puoliksi nousivat lisäksi myös vaimon kanssa työskentely ja aviosuhteen parantuminen.

- Väestöliiton tekemissä perhebarometreissä on vuosikymmenten ajan korostunut lapsiperheiden vanhempien toive saada lisää joustavuutta työ- ja perhe-elämään ja meidän kyselymme mukaan yrittäjyyden kautta tätä toivetta pystytään toteuttamaan, Timgren iloitsee.

Natalia Salmela kertoo omasta kokemuksestaan, että yrittäjyys on nimenomaan mahdollistanut menestyvän uran ja toimivan perhe-arjen yhdistämisen.

- En usko, että ilman omaa lasta voisin tehdä sellaisia asioita yrittäjänä, joita nyt teen. Perhe-elämä on tarjonnut uusia näkökulmia yrittäjyyteen ja olen pystynyt lapsen saamisen jälkeen avaamaan uusia toimialoja ja kehittämään uusia ideoita perhe-elämän ympärille: lasten vaatteet, ruoat ja harrastukset. Ja lisäksi tällä hetkellä oma lapsiperhearki on tarjonnut näkökulman perheellisen suomalaisen elämään ja remppa-alalla pystyn ottamaan perheellisten ihmisten tarpeita huomioon ihan eri tavalla, Salmela kuvailee.

Vajaa puolet perhekyselyn vastaajista kokee lasten hankkimisen turvallisemmaksi palkkatyössä kuin yrittäjänä. Toisaalta 38 prosenttia ei osaa sanoa kokevatko lasten hankkimista turvallisemmaksi palkkatyössä, ja 13 prosenttia ei koe lasten hankkimista turvallisempana palkkatyössä kuin yrittäjänä. Kyselytutkimuksen mukaan kaikista yrittäjistä 85 prosenttia ilmoittaa, että ei ole joutunut lykkäämään lasten hankintaa yrittäjyyden vuoksi.

- Monet voivat kokea perhe-elämän ja yrittäjyyden yhdistämisen juuri talouden kannalta turvattomammaksi ja riskikkäämmäksi vaihtoehdoksi. Näin sen ei tulisi olla, ja meidän pitäisi hälventää niitä pelottavia mielikuvia, joita yrittäjyydestä voi olla. Monelle yrittäjyys nimenomaan mahdollistaa perheen kasvattamiseen ja työn ja perhe-elämän yhdistämisen sujuvasti ja mutkattomasti, Timgren pohtii.

Kaikista Suomen yrittäjistä noin 95 prosenttia on pien- tai mikroyrittäjiä. Ukko.fi:n perhekyselyn vastaajista 75 prosenttia asui puolison kanssa ja 65 prosentilla vastaajista oli lapsia tai lapsi tulossa.

- Yrittäjänä nimenomaan voi saada molemmat: kasvavan ja menestyvän yrityksen ja kasvattaa lapsia ja sukua. Moni vanhempi tai yrittäjä pohtii omaa riittävyyttä ja kokee riittämättömyyden tunteita. Mutta asioihin voi suhtautua myös niin, että asiat muuttuvat ja aina kaiken ei tarvitse olla staattista ja mustavalkoista. Yrittäjyys mahdollistaa sen, että voit jäädä kotiin hoitamaan skidejä ja sitten taas lapset kasvavat ja yritykseen voi laittaa enemmän panoksia myöhemmin, Salmela toteaa.

Natalia Salmelan vinkit yrittäjän perhearkeen:

Tasaisesti jaetut roolit perheen arjen sujuvuuden kannalta ensiluokkaisen tärkeitä. Selkeät omat osa-alueet: toinen hoitaa esimerkiksi päiväkotikuljetukset ja lääkärit, toinen harrastukset ja vaatetuksen. Hyvien ja toimivien rutiinien luominen vaatii paljon yhteistä keskustelua aluksi ja sopeutumista muutoksiin. Kalenterit on synkroinoitu niin, että sen kautta hoidetaan menojen sopimiset ja aikataulutus Oma lapsi työharjoitteluun mahdollisimman aikaisin.

Ukko.fi järjesti kesäkuussa SuomiAreenassa keskustelun kannattaako Suomessa yrittää. Mukana olivat mikro- ja pienyrittäjien yhdistyksen puheenjohtaja Liisa Hanén, Varman edustaja Katri Priimägi, varakansanedustaja Jocka Träskbacka, pienyrittäjä Marko Rissanen ja UKKO.fin toimitusjohtaja Lauri Timgren. Keskustelussa puitiin muun muassa yrittäjien sosiaaliturvaa, eläkevakuutusta, alvia ja yrittäjyyden tukia. Keskustelun voi katsoa jälkikäteen täältä: https://www.mtv.fi/video/171e0a914dd4e6dd6804/kannattaako-suomessa-yrittaa