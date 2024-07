Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ”kesäkirje” antoi virheellisen kuvan kotihoidosta kesällä – aluehallintoviraston valvontapäätös

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on saanut päätökseen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon lähettämän ”kesäkirjeen” johdosta avatun valvonnan.

Aluehallintovirasto toteaa, että saatujen selvitysten mukaan Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon asiakkaille ja heidän läheisilleen lähetetyn kirjeen tarkoituksena ei ole ollut, että omaiset ottavat kotihoidon asiakkaiden hoidosta sellaista hoitovastuuta, johon heidän osaamisensa ei riitä. Kirjeen tarkoituksena ei ole myöskään ollut se, että asiakkaan läheisten tulisi hoitaa kesän aikana läheistään.

Valvonnan ratkaisussa todetaan, että Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen tulee huolehtia siitä, että kotihoidon henkilöstömäärä on riittävä palvelujen järjestämiseen asiakaskohtaisen hoito- ja palvelusuunnitelman mukaisesti, huomioiden myös lääkehoidon toteuttaminen.

Hyvinvointialueen antamassa selvityksessä todetaan, että kesän aikana kotihoidon asiakkaiden hoitoon ovat osallistuneet ne läheiset, jotka ovat muutoinkin asiakkaan hoidossa mukana. Kesäkirje ei ole lisännyt hoitoon osallistuvien läheisten määrää.

Ennakkotiedoista poiketen Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kotihoidon kesäsijaistilanne on ollut melko hyvä ja pääosin tarvittavat kesäsijaiset kotihoidon yksiköihin on saatu, kertoo ylitarkastaja Anita Paavola Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta. Kotihoidon asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaiset suunnitellut käynnit on toteutettu, eikä asiakkaiden palveluita ole jouduttu perumaan tai vähentämään. Palvelualueen antaman selvityksen mukaan kaikissa työvuoroissa on ollut riittävä määrä lääkeluvallisia hoitajia. Kesäaikana kotihoidon jonotilanteessa ei ole tapahtunut muutosta.