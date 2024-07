Festaritunnelmaa eläinpuistossa – Koiramäen K18 Kesäillat houkuttelevat viihtymään

Koiramäen K18 Kesäillat heinäkuun viimeisellä viikolla houkuttelevat nauttimaan aikuisten kesken hyvästä seurasta, juomasta ja musiikista Koiramäen maalaismiljöössä Särkänniemessä. Koko Koiramäen eläinpuisto on tapahtumassa anniskelualuetta, ja tavallisista aukiolopäivistä poiketen lapsia ei voi ottaa tapahtumaan mukaan.

Kolmen Kesäillan festarit järjestetään päivittäin 25.–27.7.2024 Koiramäen tavallisen aukioloajan jälkeen klo 18–23. Ohjelmassa ei ole Koiramäen näytelmää eikä eläinten ruokintanäytöksiä, vaan ohjelmasta vastaavat huikeat laulaja-lauluntekijät: 25.7. hurmaavat Pauli Hanhiniemi, Ville Leinonen ja Kielo Kärkkäinen, 26.7. Topi Saha, Ylva Haru ja Rebekka Holi ja 27.7. Laura Moisio, Pekko Käppi sekä Sonja Selene.

Kulttuuria erilaisille yleisöille

Särkänniemen liiketoiminta- ja kehitysjohtaja Ville Aarresuon mukaan Särkänniemi pyrkii toteuttamaan erilaisia ja yllättäviäkin tapahtumia erilaisille yleisöille.

”Särkänniemessä järjestetään vuosittain vain aikuisille suunnattuja tapahtumia, kuten opiskelijatapahtuma Särkän Märkä, ja vain lapsille suunnattuja tapahtumia, kuten Koiramäen päiväkotiaamut. Tänä vuonna päätimme tuoda aikuisten tapahtumat myös Koiramäen eläinpuistoon, joka on Mauri Kunnaksen kirjoihin perustuvana satukirjamiljöönä tavallisesti ennen kaikkea lastenkulttuurikohde”, kertoo Aarresuo.

Koiramäen miljöö on täysin ainutlaatuinen kaupunkiympäristössä, ja Aarresuo on tyytyväinen, että sen on tapahtuman myötä mahdollista tavoittaa uusiakin yleisöjä.

“Koiramäki ei välttämättä ole kovin tuttu sellaiselle yleisölle, joka tavallisesti viettää vapaa-aikaansa seurueissa, johon kuuluu vain aikuisia. Haluammekin nyt kutsua tutustumaan ja yllättymään myös asiakkaita, joiden vapaa-ajan pohdintoihin Särkänniemen kohteet eivät ehkä ole ensisijaisesti kuuluneet”, Aarresuo kertoo.

Koiramäen eläimiä pääsee näkemään myös Kesäiltojen aikana, ja Kahvila von Guggelböö ja Koiramäen myymälä palvelevat asiakkaita. Tuotevalikoimaa viedään tapahtumissa tavallista enemmän aikuisia kiinnostavaan suuntaan.

”Tavallisista aukiolopäivistä poiketen esimerkiksi viinilasin voi myös ottaa katsomoon”, hän kertoo.

Liput Koiramäen K18 Kesäiltoihin ovat myynnissä Tiketissä hintaan 24 €. Maksaa voi myös kulttuurieduilla. Lippuja saa myös Särkänniemestä samaan hintaan ennakkoon tai tapahtumapäivinä.





Koiramäen K18 Kesäillat



25.7.2024



Tapahtuma on avoinna klo 18–23.

klo 18.30 Kielo Kärkkäinen

klo 19.45 Ville Leinonen

klo 21.00 Pauli Hanhiniemi



26.7.2024

Tapahtuma on avoinna klo 18–23.

klo 18.30 Ylva Haru

klo 19.45 Rebekka Holi

klo 21.00 Topi Saha



27.7.2024

Tapahtuma on avoinna klo 18–23.

klo 18.30 Sonja Selene

klo 19.45 Laura Moisio

klo 21.00 Pekko Käppi

Muutokset aikatauluihin pidätetään.