Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo tärkeisiin ympäristö- ja sosiaaliasioiden valiokuntatehtäviin Euroopan parlamentissa

Euroopan parlamentin valiokuntapaikat vahvistetaan tällä viikolla Strasbourgin täysistunnossa. Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo aloittaa tulevalla kaudella työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunnan jäsenenä ja vihreiden ryhmäkoordinaattorina sekä varajäsenenä ympäristövaliokunnassa ja talous- ja raha-asiainvaliokunnassa*.

- Vihreästä siirtymästä on tehtävä paitsi ekologisesti, myös sosiaalisesti kestävä niin, että kaikki ihmiset pysyvät mukana. Työllisyys- ja sosiaaliasioiden valiokunta on keskeinen paikka köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseksi. Asumisen kalleus, asunnottomuus ja energiaköyhyys ovat näistä konkreettisia esimerkkejä, Ohisalo sanoo.

Ympäristövaliokunnassa Ohisalo jatkaa työtään ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjumiseksi. Valiokunnassa työskennellään myös muiden tärkeiden ympäristöön liittyvien aiheiden kuten kiertotalouden, kansanterveyden, elintarviketurvallisuuden sekä ilman ja veden laadun parissa.

Talous- ja raha-asiainvaliokunta vastaa mm. rahoituspalvelujen sääntelystä sekä vero- ja kilpailupolitiikasta. Valiokunnan toimialaan kuuluu keskeisiä vihreän talouden lainsäädäntöhankkeita, kuten kuluneella kaudella EU:n taksonomia, joka määrittää kriteerit vihreälle rahoitukselle.

- EMPL-, ENVI- ja ECON-valiokunnat muodostavat loistavan paletin työskennellä oikeudenmukaisen vihreän siirtymän ja sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän EU:n parissa. Samaan aikaan kun pyrimme eroon fossiilitaloudesta, meidän on kyettävä rakentamaan yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa koko EU:n tasolla. Tämä on myös paras vastalääke alati kasvavalle äärioikeiston uhalle, Ohisalo kiteyttää.





*EMPL (Committee on Employment and Social Affairs) Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

ENVI (Committee on the Environment, Public Health and Food Safety) Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

ECON (Committee on Economic and Monetary Affairs) Talous- ja raha-asioiden valiokunta





Lisätiedot:



Europarlamentaarikko Maria Ohisalo

maria.ohisalo@europarl.europa.eu

Ulla Grönlund

Maria Ohisalon parlamenttiavustaja

+32 486 34 47 63

ulla.groenlund@europarl.europa.eu