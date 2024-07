Piknikpäivän lajitteluvinkit: suosi oikeita astioita kertakäyttöisten sijaan

Puistoissa ja muissa retkipaikoissa on usein harvakseltaan roskiksia eikä välttämättä lainkaan mahdollisuutta lajitteluun. Ulkoilualueiden pienet sekajäteastiat täyttyvät nopeasti, erityisesti tapahtumien aikana, jolloin roskat tulvivat yli jäteastioista. Tällöin omat piknikroskat voivat tahattomasti päätyä luontoon. Myös eläimet voivat levittää roskia ylitäysistä roska-astioista etsiessään niistä syömäkelpoista ruokaa. Omat roskat kannattaakin viedä kotiin tai esimerkiksi Rinki-ekopisteille, jotta roskat eivät päädy luontoon ja materiaalit saadaan kiertoon.

Roskien haitat luonnossa

Luonnossa roskat aiheuttavat monenlaista haittaa. Osa jätteistä hajoaa luonnossa hyvin hitaasti tai ei lainkaan. Esimerkiksi muovien hajoaminen voi kestää jopa satoja vuosia, eivätkä ne silloinkaan lakkaa olemasta, vaan pilkkoutuvat pienen pieniksi mikromuoveiksi. Mikromuovit voivat päätyä eläinten ja ihmisten elimistöön ravinnon välityksellä. Edes biohajoaviksi merkittyjä tuotteita ei tule jättää luontoon, sillä vaikka ne maatuvat, siihen voi kulua olosuhteista riippuen hyvinkin kauan aikaa. Hedelmien kuorien maatuminen voi viedä useista viikoista kuukausiin ja jopa vuosiin, kun taas pahvilautasen maatuminen kestää noin 0,5–5 vuotta. On siis tärkeää huolehtia kaikki omat roskat pois luonnosta, jotta ulkoilualueet eivät täyty maatumattomista roskista.

Kertakäyttöastioista johtuvat lajittelupulmat voi välttää kokonaan käyttämällä oikeita astioita piknikillä. Turhan jätteen lisäksi kertakäyttöastioiden tuottamiseen kuluu valmistusmateriaalista riippumatta aina raaka-aineita ja energiaa — kaikki vain yhden käyttökerran takia. Jos kotoa ei löydy sopivia retkiastioita, niitä voi etsiä esimerkiksi kirpputoreilta, joissa on yleensä hyvä valikoima astioita.

Yleisimpien piknikroskien lajitteluvinkit

Yleisimpien piknikroskien lajittelussa on tärkeää ottaa huomioon ympäristöystävälliset vaihtoehdot. Ruokaillessa piknikillä on hyvä muistaa, että puiset kertakäyttöaterimet kuuluvat biojätteeseen, kun taas muoviset kertakäyttöastiat tulee hävittää sekajätteeseen. Servetit ja nenäliinat ovat myös biojätettä, ja niillä voi kätevästi pyyhkiä muista roskista ruokajämät ennen lajittelua.

Jos piknikillä nautitaan noutoruokaa, mukana tulevat kartonkiset take away -rasiat, -kupit sekä paperikassit tulee lajitella kartonkipakkausten keräykseen. Kuppien muovikannet ja muoviset take away -rasiat lajitellaan muovipakkausten keräykseen. Juotavien osalta palautuspullot ja -tölkit palautetaan kauppojen pullonpalautuspisteelle.

Jotkut innostuvat grillaamaan myös piknikillä, jolloin mukaan saattaa lähteä kertakäyttögrilli. Se lajitellaan käytön jälkeen metallinkeräykseen. Grillattavien tuotteiden, kuten grillimakkaroiden, muovisista pakkauksista valutetaan nesteet pois ja paketin annetaan kuivahtaa ennen muovipakkauksiin lajittelua.

Nämä ohjeet auttavat pitämään ympäristön siistinä. Lajittelupulmissa auttavat myös pakkausten lajittelumerkinnät sekä jäteoppaamme.

Muistilista piknikille: