Paula Lehtomäki korosti metsäsektorin innovaatioita FAO:ssa

YK:n maatalous- ja metsäjärjestön FAO:n metsäkomitea kokoontuu tällä viikolla Roomassa. Innovaatiopainotteisen kokouksen yhteydessä järjestetään maailman metsäviikko, jonka myötä kokouspaikalla on esillä myös suomalaisyritysten puupohjaisia tuotteita.

Kokouksessa puhunut Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Paula Lehtomäki korosti metsäsektorin innovaatioiden merkitystä kestävämmän tulevaisuuden luomisessa.

-Jatkuvasti kasvava metsäteollisuuden tuotevalikoima ulottuu arkipäivän tuotteista korkean teknologian nanoselluloosaan ja biomolekyyleihin. Samalla kun uusia innovaatioita luodaan, myös olemassa olevia tuotteita parannetaan, sanoi Lehtomäki.

Metsäsektorin tarjoamien ratkaisujen hyödyt ovat moninaisia.

-Puurakentaminen esimerkiksi pienentää merkittävästi hiilijalanjälkeä ja edistää ekologisesti vastuullisia rakennuskäytäntöjä, jotka ovat sopusoinnussa luonnon kanssa. Näin puututaan ilmastonmuutokseen, tuetaan syrjäseutujen taloutta ja edistetään kestävää metsänhoitoa, hän jatkoi.

Investoimalla metsäsektorin innovaatioihin voidaan vähentää riippuvuutta rajallisista fossiiliresursseista ja siirtyä kohti kestävämpää kiertotaloutta.

-Puupohjaisten innovaatioiden perustana on kestävä puunhankina. Raaka-aineiden alkuperän tunteminen on olennaisen tärkeää metsien kestävän käytön varmistamiseksi. Esimerkiksi Suomessa pystymme jäljittämään puun alkuperän ja varmistamaan, että se on peräisin metsäkadosta vapaista ja vastuullisesti hoidetuista metsistä, Lehtomäki totesi.

Vaikka metsäteollisuus toimii maailmanlaajuisesti, toimivimmat metsänhoitoa koskevat päätökset tehdään paikallistasolla.

-Ratkaisut joihinkin maailman akuuteimpiin ongelmiin löytyvät meitä ympäröivistä metsistä, Lehtomäki viestitti kokouksen osallistujille.