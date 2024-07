Maailman parhaat avomeripurjehtijat ja arvostetuin kilpailusarja RORC rantautuvat jälleen Helsinkiin – ”Lauantaina 27.7. kello 12 nähdään Suomenlinnassa jotain jäätävää!”

Nyt, kun suomalaisillekin tuttuja Whitbread Round the World- ja Volvo Ocean Race -kilpailuja ei sellaisinaan enää järjestetä, RORC:n (Royal Ocean Racing Club) sarjan suurimmat osakilpailut ovat maailman suurimpia ja arvostetuimpia avomerikisoja, joita voi verrata tenniksen Grand Slam -kilpailuihin. Niistä perinteikkäimmät ovat Rolex Fastnet Race, RORC Caribbean 600 ja Transatlantic Race. Tähän joukkoon on kovaa vauhtia kipuamassa suomalainen RORC Roschier Baltic Sea Race.

–Voitte olla todella ylpeitä siitä, että teillä on nyt avomerikilpailu, joka voidaan rinnastaa näihin maailman legendaarisimpiin kisoihin. Suomalainen avomeripurjehdus tekee uutta nousua maailman huipulle, ja on hienoa olla siinä mukana, 53-vuotias uusiseelantilainen Bannatyne hehkuttaa.

Bannatyne on suomalaisen Tulikettu Redkik Racing -joukkueen päävalmentaja, ja on toiminut muun muassa Sinem Kurtbayn mentorina, kun yksi Suomen suurimmista olympiatoivoista haki tuntumaa avomeripurjehdukseen Tulikettu-tiimissä. Pariisin olympiakisoissa Nacra 17 -luokassa kilpaileva Kurtbay on siirtymässä syksyllä yhdessä parinsa Akseli Keskisen kanssa Tuliketun kokoonpanoon ja tähtää täysammattilaiseksi, kuten Bannatyne. Roschier Baltic Sea Racessa Bannatyne kilpailee Tshüss 2 -veneessä ja saa vastaansa muun muassa Arto Linnervuon kipparoiman Tuliketun.

Roschier Baltic Sea Race järjestetään nyt toisen kerran, ja se on RORC:n sarjan ohjelmassa joka toinen vuosi, kuten ”avomeripurjehduksen Wimbledon” Rolex Fastnet Race. Vuonna 2022 Itämeren herruudesta kilpaili 28 venettä. Nyt mukana on yli 40 tiimiä.

–Kasvamme kovaa vauhtia, ja tapahtuman potentiaali tuleville vuosille on valtava. Tällä kertaa kilpailussa on mukana ennennäkemätön otanta huippuveneitä, 88-jalkaisista Swaneista 52-jalkaisiin maailman moderneimpiin kilpaveneisiin ja uusimpiin täyshiilikuituisiin avomeritykkeihin, kuten Infiniti 52 Tulikettu ja ruotsalaisen it-miljonäärin, Rolex Fastnet Racen vuonna 2009 voittaneen Skypen perustajan Niklas Zennströmin Carkeek 52 Rán -vene, RORC:n kanssa yhteistyössä kilpailua järjestävän Ocean Racing Alliancen (ORA) kommodori Ari Känsäkoski sanoo.

Känsäkoski ennakoi Roschier Baltic Sea Racen lähdön lauantaina 27. heinäkuuta kello 12 olevan jotain ennennäkemätöntä. Tätä kaunista tapahtumaa voi seurata paikan päällä Suomenlinnassa. Kisan lähtölaukaus ammutaan RORC-tyyliin tykillä Suomenlinnan linnoituksen edustalta.

–Silloin koetaan Suomen mittakaavassa niin jäätävä purjehdusnäky, ettei mitään vastaavaa ole täällä nähty, kun nämä yli 40 upeaa venettä lähtevät valloittamaan Itämerta, itsekin kisaan Enderpearl-veneellä samassa IRC Zero -luokassa kuin Tulikettu, Rán ja Tshüss 2 osallistuva Känsäkoski jatkaa.

Kilpailun reitti kulkee Helsingistä Tukholman edustalle Gotlannin kiertäen Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan ohittaen takaisin Helsinkiin. Nopeimmat veneet ovat maalissa noin kolmen vuorokauden kuluttua lähdöstä.

Kaiken avomeripurjehduksessa kokenut Tapio Lehtinen osallistuu kisaan uudella joukkueella ja kilpailun vanhimmalla veneellä Galiana WithSecurella. Lehtinen arvostaa erityisesti sitä, että Suomeen on saatu näin kova kisa.

–Lisäksi kilpailulla on oikeat arvot ja kumppanit, jotka keskittyvät Itämeren suojeluun ja ympäristökysymyksiin. Verrattuna suurempiin valtameriin Itämeri yhdistyy kapeiden salmien kautta Atlantiin. Itämeren valuma-alueella asuu 120 miljoonaa ihmistä, mikä tekee merestä erittäin haavoittuvan. On hienoa, että teemme yhdessä kaikkemme rakkaan leikkikenttämme hyväksi, Lehtinen painottaa.

Arto Linnervuon kipparoima ja kilpailun ainoa foilaava eli modernia siipeä käyttävä vene, Tulikettu Redkik Racing, tähtää ensimmäisenä täysin suomalaisena tiiminä RORC-sarjan suurimpien kisojen ja RORC:n kokonaissarjan voittoihin. Roschier Baltic Sea Race on yksi askel kohti näitä kovia tavoitteita.

–Olemme valmiit tekemään kaikkemme saavuttaaksemme tavoitteemme. Siksi meillä on Stu Bannatyne päävalmentajana ja siksi meillä on vielä tässä vaiheessa projektiamme myös muutamia ulkomaalaisia ammattilaisia tiimissämme, jotta oppisimme heidän avullaan kaiken mahdollisen veneestämme, Linnervuo sanoo.

Roschier Baltic Sea Race kiehtoo maailman kovimpia avomeripurjehtijoita myös olosuhteiden takia.

–Itämerta ympäröivät rantaviivat ja vaihtelevat tuuliolosuhteet tekevät kisasta jännittävän. Kisassa tarvitaan erityisen paljon taktista osaamista. Lisäksi vuodenajan valoisuus ja pitkät päivät tekevät kilpailusta monelle kansainväliselle osallistujalle jopa maagisen kokemuksen, myös uuteen yksinpurjehduskilpailuun maailman ympäri valmistautuva Känsäkoski kuvailee.

RORC on maailman perinteikkäin ja arvostetuin avomeripurjehdusseura, joka on perustettu vuonna 1925. Kuninkaallisen arvonimen seura sai vuonna 1931. Helsingin osakilpailun pääsponsorina toimii Roschier, joka on yksi Pohjoismaiden johtavista asianajotoimistoista. Myös Helsingin kaupunki on kisan yhteistyökumppani, ja Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on kutsunut koko kilpailuväen vastaanotolleen Helsingin kaupungintalolle torstai-iltana.

Kansainvälinen suurtapahtuma ohjelmineen tuo koettavaa ja elämyksiä kahdeksi viikoksi Katajanokan vierasvenesatamaan MarinaBayhyn, Suomenlinnaan ja kesäiseen Helsinkiin. Katso tapahtuman ohjelma täältä, kuten milloin ovat veneiden esittelyt kisasatamassa ja kuinka tulla seuraamaan starttia.

Seuraa kisaa sosiaalisessa mediassa: #RoschierBalticSeaRace #RORCracing

Kisan kotisivu:

http://www.rorc.org/baltic-sea-race

RORC:n englanninkielinen tiedote kisasta

Ilmoittaudu kilpailun mediajakelulistalle:

ari@mtarina.com

Dropboxissa kuvia toimitusten käyttöön. Kuvaajan nimi mainittava julkaistaessa: Pepe Korteniemi. Mukana Dropboxissa myös kisan logo ja kuva Stu Bannatynestä (harjoituksista Tulikettu-veneellä). Dropbox täydentyy koko ajan tuoreilla kuvilla vuoden 2024 tapahtumasta.