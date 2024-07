InfraRed Capital Partners ostaa enemmistön Voltan Lähienergiasta ja panostaa sen kasvuun 75 miljoonaa euroa

Kansainvälinen infrastruktuuriomaisuudenhoitaja InfraRed Capital Partners (InfraRed) on ostanut lisäarvostrategiaansa noudattaen enemmistöosuuden Voltan Lähienergia Oy:stä (Voltan), joka on erikoistunut maalämpöpumppujen asennukseen ja käyttöön kerrostaloissa ja muissa suurissa rakennuksissa. Voltanin perustajaomistajat jäävät yhtiön osakkaiksi. Kauppasumma ei ole julkinen.



"Voltan on onnistunut luomaan vahvan jalansijan markkinoilla ja saavuttanut kriittisen kehitysvaiheen, josta kasvupääomamme ja asiantuntemuksemme voivat auttaa nopeuttamaan sen kehitystä ja lisäkasvua”, InfraRedin Value-added Funds -rahaston johtaja Stephane Kofman toteaa. ”Voltanin kestävää lämmitystä ja jäähdytystä kaupunkiympäristössä asuville ja työskenteleville tarjoava liiketoiminta on vakuuttavaa ja erottuvaa. Sille on kysyntää myös Suomen rajojen ulkopuolella”, Kofman arvioi. ”Yhtiön johtoryhmä on erittäin motivoitunut, sillä on syvällinen asiantuntemus alalta ja selkeä käsitys markkinamahdollisuuksista. Aktiivisena varainhoitajana odotamme innolla tiivistä yhteistyötä heidän kanssaan lisäarvon tuottamiseksi ja Voltanin potentiaalin hyödyntämiseksi."



Lämpöä ja jäähdytystä palveluna



Vuonna 2020 perustettu Voltan asentaa ja operoi yhdessä paikallisten taloyhtiöiden ja rakennuttajien kanssa Heat-as-a-Service (lämpöpalvelu, HaaS) -palvelumalliaan, joka tarjoaa maalämpöpumppujen avulla asiakkaille luotettavaa, puhdasta ja kustannustehokasta lämmitystä ja jäähdytystä ympäri vuoden, ilman asennuskustannuksia.

Voltanilla on tällä hetkellä kymmenen käynnissä olevaa kohdetta Suomessa. Sen lisäksi se on allekirjoittanut sopimukset 35 lisäkohteesta. "Tilauskantamme heijastaa markkinoiden laajentumista", Voltanin toimitusjohtaja Miikka Lemmetty analysoi. "Vakaalle ja kilpailukykyiselle energian hinnoittelulle ja kestävälle energialle on suuri kysyntä", Lemmetty kertoo. "Aiemmin kotimaiseen laajentumiseen keskittynyt Voltan aikoo nyt skaalata toimintaansa kansainvälisesti vastaamaan kysyntään muissa Euroopan maissa", Lemmetty sanoi. Lemmetyn mukaan InfraRedin kasvurahoitus auttaa Voltania palvelemaan paremmin nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä nykyisillä että uusilla toimialoilla. "Rahoitus mahdollistaa myös organisaation kasvattamisen, nyt kun meillä on vahvat taustatukijat."



Pitkän aikavälin kasvupotentiaali



InfraRedin Value-added Funds -rahastojen sijoitustrategiana on panostaa Voltanin kaltaisiin pitkän aikavälin kasvupotentiaalia omaaviin varhaisen vaiheen yrityksiin. Rahastot luovat arvoa kehittämällä, rakentamalla, käyttöönottamalla sekä hallinnoimalla omaisuuspohjaa samalla kun ne kasvattavat tuotantoputkea ja -valmiuksia.



Voltanin kasvuodotuksia vahvistaa maailmanlaajuinen pyrkimys ottaa käyttöön uusia teknologioita kasvihuonekaasupäästöjen nollatason saavuttamiseksi – juuri sellaisia teknologioita kuin hajautetut, ympäristöystävälliset lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmät. Suomessakin kansallisena tavoitteena on saavuttaa nettonollapäästöt vuoteen 2035 mennessä. Maan hallitus pyrkii vähentämään erilaisia polttamiseen perustuvia lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmiä ja korvaamaan niitä esimerkiksi lämpöpumpuilla. Maalämpöpumput tarjoavat kestävän ja kilpailukykyisen vaihtoehdon muille lämmönlähteille, kuten kaukolämmölle, jotka tyypillisesti perustuvat polttotekniikkaan.





Lisätietoja:



InfraRed Capital Partners

InfraRed Capital Partners on kansainvälinen infrastruktuuritrahasto, jonka yli 160 ammattilaista toimii maailmanlaajuisesti Lontoon, Madridin, New Yorkin, Sydneyn ja Soulin toimistoista. Viimeisten 25 vuoden aikana InfraRed on vakiinnuttanut asemansa erittäin menestyvänä infrastruktuurin kehittäjänä ja hoitajana, jolla on tärkeä rooli yhteisöjen tukemisessa.



InfraRed hallinnoi yli 13 miljardin Yhdysvaltain dollarin pääomia [1] sijoittajille ympäri maailmaa, sekä listatuissa että yksityisissä rahastoissa, jotka kattavat sekä sen ydin- että lisäarvostrategiat. Pitkän aikavälin kestävään kehitykseen perustuva ajattelutapa on olennainen osa InfraRedin toimintaa, kun se pyrkii saavuttamaan pysyviä, positiivisia vaikutuksia ja toteuttamaan visionsa parempien tulevaisuuksien luomisesta.



InfraRed on sitoutunut vastuulliseen sijoittamisen periaatteisiin vuodesta 2011 lähtien ja on saavuttanut infrastruktuuriliiketoiminnalleen korkeimman mahdollisen PRI-luokituksen [2] kahdeksassa peräkkäisessä arvioinnissa saatuaan 5 tähden luokituksen kaudelle 2023 [3]. Se on myös Net Zero Asset Manager's Initiative -aloitteen jäsen ja TCFD:n tukija.



InfraRed on osa SLC Managementia, Sun Lifen institutionaalisia alternatiivi- ja perinteistä omaisuudenhoitoliiketoimintaa. InfraRed edustaa SLC Managementin infrastruktuuripääomaosastoa, johon kuuluvat myös BGO, globaali kiinteistösijoitusten hallinnan neuvonantaja, ja Crescent Capital, maailmanlaajuinen vaihtoehtoisten luottosijoitusten varainhoitaja.



[1] 13 miljardia dollaria+ hallinnoitava pääoma (USD) – Käyttää 5 vuoden keskimääräistä valuuttakurssia 31. joulukuuta 2023 hintaan GBP/USD 1,2881, EUR/USD 1,1226, EUM on 13,433 miljoonaa dollaria.



[2] Vastuullisen sijoittamisen periaatteet (Principles for Responsible Investment, PRI) perustuvat muun muassa ESG-kysymysten sisällyttämiseen sijoitusanalyyseihin, päätöksentekoprosesseihin ja omistajapolitiikkaan.

Lisätietoja: https://www.unpri.org/about-the-pri



[3] Vuoden 2023 vastuullisen sijoittamisen periaatteiden (PRI) arvioinnissa InfraRed saavutti viiden tähden luokituksen politiikan hallinnoinnista ja strategiasta sekä infrastruktuurista ja neljän tähden luokituksen uusista luottamusta lisäävistä toimenpiteistä.

InfraRedin raportti: https://www.ircp.com/sustainability/





Voltan Lähienergia

Voltan Lähienergia Oy on energiayhtiö, joka toteuttaa ja operoi ympäristöystävällisiä rakennetun ympäristön lämmitys- ja viilennysratkaisuja. Voltan suunnittelee, rakentaa, rahoittaa ja ylläpitää suurten kiinteistöjen maalämpöjärjestelmiä. Yhtiön asiakkaisiin kuuluu niin rakennusliikkeitä, kiinteistösijoittajia kuin taloyhtiöitäkin. Voltanilla on tällä hetkellä kymmenen käynnissä olevaa kohdetta Suomessa. Sen lisäksi se on allekirjoittanut sopimukset 35 lisäkohteesta.