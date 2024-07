Ruoka-apua tuhansille, yhteisöllisyyttä ja auttamisen voimaa – #1000tekoa -kiertue tuo apua Turkuun

Turun #1000tekoa -tapahtuma järjestetään Logomossa 24.8.2024. Tapahtumassa jaetaan 1000 ruokakassia apua tarvitseville sekä tarjotaan yhteisen pöydän ääressä 500 maksutonta lounasta. Lisäksi luvassa on yhteisöllistä ohjelmaa, neuvontaa ja tekemistä kaikenikäisille. Tapahtuman tavoitteena on laittaa hyvä kiertämään ja tarjota konkreettista apua ja neuvoja niille, jotka sitä tarvitsevat.

Tapahtumakiertueen pääjärjestäjänä toimii auttamisen tori Commu. Commu on Suomen suurin auttamisen sovellus, jolla on yli 70,000 käyttäjää ympäri Suomen. Avun tarve ja kysyntä tapahtuman järjestämiseksi Turussa nousi Commun perustaneen Karoliina Kauhasen mukaan sovelluksen käyttäjiltä.

“Avun tarvitsijoiden määrä on kasvanut inflaation ja yhteiskunnallisten muutosten myötä. Samaan aikaan avun pyytämiseen liittyy paljon häpeää ja voimattomuuden tunteita”, Kauhanen kertoo. “Jokainen tarvitsee joskus auttavaa kättä tai kuulevaa korvaa, eikä aina tarvitse pärjätä yksin. #1000tekoa on paikka, jonne kuka tahansa voi ilmoittautua ja kokea yhteisöllisyyden voiman.”

Viime vuosien tapahtumissa on autettu tuhansia ihmisiä eri elämäntilanteissa, esimerkiksi eläkeläisiä, lapsiperheitä, opiskelijoita, ukrainalaisia pakolaisia ja työttömiä.

#1000tekoa -tapahtuman valtakunnallisina pääkumppaneina toimivat Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy ja Siemens Osakeyhtiö.

Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy

”Hannes Snellmanilla on pitkät perinteet vastuullisuustyössä. Osallistumalla #1000tekoa -tapahtumaan voimme yhdessä Commun kanssa konkreettisesti vastata yhteiskuntamme haasteisiin, kuten esimerkiksi eriarvoisuuteen, samalla kun edistämme ihmisoikeuksia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Yhteistyö Commun kanssa antaa myös työntekijöillemme mahdollisuuden osallistua konkreettisesti auttamistyöhön ja olla mukana vaikuttamassa.” Heidi Heinänen, Communications and Sustainability Manager / Hannes Snellman

Siemens Osakeyhtiö

“Yhtiömme perustaja Werner von Siemens oli teknologioiden lisäksi edelläkävijä myös sosiaalisissa uudistuksissa. Suomessa olemme olleet mukana rakentamassa yhteiskuntaa pian 170 vuotta. Taustamme kannustaa ja velvoittaa näyttämään suuntaa digitaaliseen, kestävään tulevaisuuteen. Periaatteenamme on toimia paikallisen yhteisön kanssa ja sen hyväksi. Tällä yhteistyöllä haluamme tuoda toivoa vaikeiden aikojen keskelle. Haluamme laittaa hyvän kiertämään ja mahdollistaa henkilöstöllemme auttamisen kokemuksia.

Haluamme auttaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevia mahdollisimman konkreettisesti. Meillä on pääkaupunkiseudun lisäksi toimipaikat Tampereella ja Turussa, joten kiertueen kautta pääsemme vaikuttamaan meitä lähellä oleviin yhteisöihin.”

Lars Maura, Kestävän kehityksen johtaja / Siemens Osakeyhtiö

Mukana Turun #1000tekoa -tapahtumassa paikallisina kumppaneina ovat Atea & Dell sekä Logomo yhdessä Kristian Karnellin kanssa.

Atea

“Voimme olla ylpeitä siitä, että meillä on mahdollisuus, mutta myös velvollisuus toimia esimerkkinä ja edistää kestävää kehitystä ja vastuullista toimintaa niin sosiaalisissa, eettisissä kuin ympäristövastuun kysymyksissä. Tulevaisuus rakennetaan vastuullisella toiminnalla, yhteistyöllä ja auttamisella. Yhteistyö Commun kanssa tarjoaa meille ainutlaatuisen mahdollisuuden tehdä konkreettista vapaaehtoista auttamistyötä #1000tekoa -tapahtumassa.”



Heini Pekkala, Content Manager, Atea

Logomo

“#1000tekoa tapahtuma on meille hieno mahdollisuus kantaa oma yhteiskuntavastuumme ja olla mukana tekemässä hyviä tekoja. Logomo on tehnyt myös alusta alkaen vuodesta 2011 asti yhteistyötä operaatio ruokakassin kanssa ja järjestämme vähävaraisten joulun meillä. Koemme, että Logomon tarkoituksena on tuottaa hyvää ja tukea niitä tahoja, joiden kautta hyvä myös toteutuu.”



Henna Kakko, myyntijohtaja, Logomo

Tapahtuma tuo konkreettista apua arkeen ja auttavat tahot saman katon alle

Logomossa on tapahtumapäivänä mahdollisuus maksuttoman lounaan ja ruokakassin lisäksi osallistua toiminnalliseen ohjelmaan yhteisökahvilassa. Turun pelastusarmeija, Vapi ry, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Tukenasi ry, Betesda säätiö, Eläkeliitto, Sininauhasäätiö ja Suomen klubitalot järjestävät tekemistä kaikenikäisille, esimerkiksi askartelua, piirustuksia ja arvontoja.

Tapahtuman lukuisat valtakunnalliset ja paikalliset kumppanit ovat yhdistäneet voimansa mahdollistaakseen avun tuhansille ihmisille.

Tapahtuman valtakunnallisina pääyhteistyökumppaneina toimivat Hannes Snellman Asianajotoimisto Oy sekä Siemens Osakeyhtiö

Turussa paikallisina kumppaneina toimivat Atea & Dell sekä Logomo

Logomossa mukana olevat järjestöt ja säätiöt: Sininauhasäätiö, Suomen Klubitalot, Eläkeliitto, Betesda -säätiö, Turun Pelastusarmeija, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä, Vapi ry ja Tukenasi ry.

Ruokakasseihin elintarvikkeita ja hyödykkeitä ovat lahjoittaneet muun muassa Arla, Leipomo Rosten, Oatly, Raisio, Jalotofu ja Ikea

Tarvikkeita ja raaka-aineita tapahtumaan lahjoittavat muun muassa HK Foods, Kitola, DeliVerdeLindrothin Puutarha, Printworks, Turun Kylmävuokraus ja 24Rent.fi

Lisäksi mukana hyvän mielen sanansaattajina Content Corner, Brave Teddy sekä valtakunnallisena printtikumppaninamme Viestipaino Oy.

Turussa tapahtumapaikan, tekniikan ja keittiöpalvelun kumppanina toimii Logomo yhdessä Kristian Karnellin kanssa.

#1000tekoa -kiertueen ohjelma ja nippelitietoa:

Lauantai 11.5.2024 Tampere-talo, Tampere

Lauantai 24.8.2024 Logomo, Turku

Lauantai 30.11.2024 Kauppakeskus Redi, Helsinki

#1000tekoa -tapahtumat ovat kävijöille maksuttomia. Tapahtumiin vaaditaan ennakkoilmoittautuminen osoitteessa 1000tekoa.commuapp.fi. Tapahtumien ennakkoilmoittautuminen avataan kuukausi ennen tapahtumia. Lataa Commu puhelimeesi niin saat tiedon ensimmäisten joukossa!

Turun #1000tekoa -tapahtuman ilmoittautuminen alkaa 24.7.2024. Tapahtumaan ilmoittaudutaan nimellä ja sähköpostiosoitteella.