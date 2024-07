Sinilevätilanne jatkuu runsaana Lounais-Suomessa (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Merialueiden vakioseurantapaikoilla on tälläkin viikolla havaittu runsaasti sinilevää, ja tilanne on monin paikoin heikentynyt viime viikosta. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa 12 havaintopaikkaa ilmoitti sinilevähavainnoista, minkä lisäksi Järvi-Meriwikiin on tallennettu runsaasti kansalaishavaintoja.

Selkämeren alueella Luvian ja Rauman edustalla on havaittu runsaasti sinilevää, runsaita havaintoja on tehty myös Pyhärannan edustalla. Saaristomerellä levää esiintyy koko Saaristomeren alueella. Saaristomeren vakiohavaintopaikoista Harvaluodon havaintopaikalla sinilevää on havaittu tällä viikolla erittäin runsaasti ja runsaasti levää on ollut Saaronniemen, Mynälahden, Iniön ja Utön vakiohavaintopaikoilla. Hieman sinilevää on ilmoitettu Korpoströmin, Trunsön, Merimaskun ja Hovirinnan havaintopaikoilta. Myös Rotareiden seurannassa on tällä viikolla havaittu runsaasti sinilevää Saaristomeren alueelta.

Sisävesien sinilevätilanne on pysynyt melko samanlaisena viime viikkoon nähden, ja sinilevätilanne on kokonaisuudessaan ajankohtaan nähden tavanomainen. Säkylässä Köyliönjärveltä ja Pyhäjärven Katismaan havaintopaikalta on ilmoitettu kesän ensimmäiset vakiohavaintopaikkojen sinilevähavainnot. Naantalissa Rymättylän Kirkkojärvessä on runsaasti sinilevää, ja levää on havaittu myös Kiskon Kirkkojärvessä.

Tiedot levätilanteesta perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurantapaikkoihin, Rotarien havaintopisteisiin sekä kansalaishavaintoihin. Viime aikojen voimakas pilvisyys haittaa satelliittikuvien tulkintaa. Tarkempia levätietoja voi tarkastella Järvi-Meriwikistä sekä Lounais-Suomen sinilevähavainnot -verkkokartasta.

Sinilevän määrä tyypillisesti runsastuu aurinkoisella ja lämpimällä säällä. Tuuli ja sateet sekoittavat vesimassaa, jolloin sinileväkin sekoittuu veteen. Levätilanne voi muuttua hetkessä ja vaihdella paikallisesti saman vesistön äärellä, joten veden uintikelpoisuus tulee arvioida ensisijaisesti paikan päällä.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Mikäli sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluvetenä, eikä sitä tule käyttää talousvetenä keittämisenkään jälkeen. Lapsia ja lemmikkejä tulee pitää silmällä ja estää pääsy rantaveteen, eikä kovin sinileväinen vesi sovellu uimiseen. Juomavesi on syytä tarjoilla lemmikeillekin muualta kuin rantavedestä. Sinileväesiintymän myrkyllisyyttä ei voi arvioida omin silmin, jolloin kaikkiin esiintymiin tulee suhtautua tarvittavalla vakavuudella.

Vähäinen sinilevä erottuu vedessä esimerkiksi vihertävinä hippusina. Runsastuessaan sinilevä kohoaa pinnalle ja muodostaa silmin havaittavia viiruja ja lauttoja. Lopuksi sinileväkukinta saattaa pahimmillaan muodostaa paksua puuroa, joka kasautuu rantaan. Sinileväkukinto erottuu monista levistä sillä, että esiintymä hajoaa kepillä koskettaessa eikä se takerru keppiin kuten esim. rihmamainen viherlevä.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi ilmoittaa levähavainnoista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (p. 0295 022 530). Järvi-Meriwikiin voi ilmoittaa havainnoista esimerkiksi älypuhelimen Havaintolähetti-sovelluksen kautta Havaintolähetti (jarviwiki.fi). Lounais-Suomen kuluneen viikon (26/2024) sinilevähavaintoja voi tarkastella alla linkatun karttasovelluksen avulla. Erityisen runsaista tai muuten mietityttävistä levähavainnoista voi toimittaa näytteen mikroskopointianalyysiä varten. Näytteen lähettämisestä tulee sopia ensin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa (p. 0295 022 530).

Linkkejä

Lisätietoja

Harjoittelija Emilia Pohto, puh. 0295 022 530

Ylitarkastaja Sanna Kipinä, puh. 0295 022 879