Loma-asuntosijoittaminen à la Jenni Ohvanainen

Jenni Ohvanainen on ollut nuoresta lähtien hevostyttö. Hän oivalsi, että tallityöt eivät toisi vaurautta hänelle missään vaiheessa, joten jokin muu ammatti olisi järkevää hankkia.

”Ystävät vitsailivat, että ei sinusta ainakaan lentoemäntää voi tulla, koska jalassa on aina ratsastussaappaat”, muistelee Jenni.

Toisin kävi. Seuraavaksi viideksitoista vuodeksi Jenni sukelsi ilmailun maailmaan. Ensin hän päätyi Lontooseen Ryanairille lentoemännäksi ja sieltä parin lomalentoyhtiön kautta Wihurin omistamalle yksityiskoneoperaattori Jetflite Oy:lle.

”Yksityiskoneiden parissa vierähti kymmenen vuotta. Lopulta päädyin ulkomaiselle yhtiölle osaksi tiimiä, jossa vastuualueenani oli matkustamon ja matkustamotekniikan suunnittelu- ja hyväksyntäprosessit”, selvittää Jenni.

Hän lisää, että tapasi noina vuosina todella varakkaita ihmisiä, joilla oli huikeita omaisuuksia.

Millaisia tyyppejä nämä superrikkaat ovat?

”Heidän aivoituksensa eivät mene aivan normaalilatuja. He ovat kriittisiä kuulemansa suhteen ja ajattelevat itsenäisesti ja omintakeisesti. Vastoinkäymiset he näkevät useimmiten uusina mahdollisuuksina. Ilmailussa tulee yllätyksiä esimerkiksi sään, aikataulujen ja lentoreittien suhteen. Kun lentosuunnitelma muuttui, he ottivat yleensä tiedon vastaan tyynesti tai jopa ilahtuen ja ajattelivat, että ok, hauskaa, tehdään uusi suunnitelma.”, sanoo Jenni.

Hän lisää saaneensa superrikkaiden vaikutuspiirissä vaurastumiskipinän.

Ilmailuvuosina Jennin varallisuus pääsi karttumaan. Silloin Helsingin Vallilasta ostettu ensiasunto siirtyi sijoitusasunnoksi hänen hankittuaan itselleen uuden kodin Länsi-Käpylästä. Sekin siirtyi myöhemmin sijoitusasunnoksi ja lopulta molemmat myytiin voitolla.

Menetys ja mahdollisuus

Jossain vaiheessa elämää ihminen haluaa rauhoittua, niin Jennikin. Hän muutti silloisen avomiehensä, hollantilaisen lentäjän, kanssa rauhallisempiin maisemiin Tampereen kupeeseen. Pariskunta hankki kodikseen upean Villa Karikkoniemen Tampereen Pyhäjärven rannalta. Samoihin aikoihin Jenni halusi hankkia uuden ammatin, jossa ei tarvinnut matkustaa. Hän opiskeli metsätalousinsinööriksi.

”Sitten tuli ero. Olin statukseltani opiskelija ja yhteisestä kodista oli paljon lainaa. Kinkkinen tilanne. Päätimme alkaa vuokrata luksustason kotiamme lyhytvuokraperiatteella. Yllätyksekseni vuokratuotto- ja kassavirtalaskelmat olivat oikein positiivisia, joten päädyin lunastamaan ex-avopuolisoni osuuden talosta. Näin Villa Karikkoniemestä tuli ensimmäinen loma-asuntosijoitukseni.”

Seuraava vuokrahuvila löytyi Varapuun valmennuksista löytyneen ystävän kanssa.

”Olimme kartoittamassa hänen ostamaansa metsäaluetta. Sen vieressä oli kääntöpaikka, josta lähti tie upealle hirsihuvilalle. Se näytti siltä, ettei sitä ainakaan aktiivisesti käytetä. Kiinnostuimme. Selvitimme sen omistajan ja kävi ilmi, että he olivat halukkaita myymään. Ostimme Villa Sahirannan perustamamme yhtiön nimiin ja aloitimme lyhytvuokraustoiminnan.”

”Kolmannen kohteeni ostin omiin nimiini Hämeenlinnan kupeesta. Kaikki kohteet ovat tilavia ja laadukkaita. Sijoitusstrategiaani kuuluu kohteiden ostaminen ja pienet rakennus- ja remonttityöt sekä stailaaminen, muttei ainakaan vielä rakennuttaminen.”

Vuokraustoiminnan operoiminen

”Suuret asiakasmassat sijaitsevat Helsinki—Turku—Tampere -kolmiossa tai sen läheisyydessä. Kohteitteni sisustustyyliä voisi luonnehtia käytännölliseksi, kestäväksi sekä skandinaaviseksi. Niiden varustetaso on omakotitalon luokkaa kylpytynnyreineen. Ne ovat luksus- tai premiumtason huviloita”, luonnehtii Jenni.

Jokaisen talon huoltotoimista huolehtivat paikalliset. Kohteita yhdistää myös upea rantaluonto ja oma rauha.

”Sesonkikautena vuokraan vain kokonaisia viikkoja. Jos ne eivät mene kaupaksi, olen valmis vuokraamaan lyhempiäkin aikoja kolme viikkoa ennen h-hetkeä.”

”Kyselyitä tulee paljon, joten olen tarkka kenelle, millä hinnalla ja miten pitkäksi aikaa vuokraan. Ison osan kyselyistä hylkään esimerkiksi yhden vuorokauden vuokra-ajan takia, jolloin kate jäisi pieneksi tai miinukselle. Teen vuokrauspäätöksiä intuitiivisestikin. Jos viestinvaihdosta tulee tunne, ettei jollekin henkilölle kannata vuokrata, niin en vuokraa.”

Tyypillisiä vuokralaisia ovat porukat, jotka viettävät pieniä juhlia ynnä muita kokoontumisia. Huviloihin mahtuu kohteesta riippuen 10–14 yöpyjää. Paljun käyttö, siivous, liinavaatteet ja pyyhkeet kuuluvat hintaan.

Uusia suunnitelmia

Jenni on aktiivisesti mukana Varapuun toiminnassa, jossa hän on tavannut ihmisiä, joiden kanssa on löytynyt yhteinen sävel bisneksessäkin kuten Process Communication Model -valmentajan Mika Kuusiston, jonka mökki oli suuren ajan tyhjillään.

”Tarjouduin auttamaan sen vuokrauksen aloittamisessa ja hoitamaan vuokraukseen liittyvän internettrafiikin. Näin syntyi referenssikeissi ja uusi bisnes nimeltään HuvilaHerttuatar vuokra-apu, joka auttaa kiinteistöjen omistajia alkuun vuokraustoiminnassa. HuvilaHerttuattaren sivut löytyvät Facebookista ja LinkedInistä. Suomessa on aika paljon vähällä käytöllä olevia mökkejä, ja ihmisiä, jotka haluaisivat vuokrata niitä”, Jenni tietää.

”Ilmoitan lomakohteista verkossa muun muassa Nettimökki-, Lomarengas- tai Mökkivuokra-sivustoilla. Myös Airbnb ja Booking toimivat joillain kohteilla. Jotta päällekkäisvarauksilta vältytään, niin vain tärkeimmällä alustalla on suoravarausmahdollisuus.

Jenni huomauttaa, että vuokrahuviloihin sijoittaminen on tällä hetkellä tuottoisampaa kuin asuntosijoittaminen. Kulujen jälkeen vuokratuottoprosentti on 15–25 .

Buustia sijoittamiseen

Miten oma vaurastumisen sparrausporukka löytyi?

Jennin monet kaverit ja sukulaiset olivat tutustuneet Varapuun vaurausvalmennukseen ennen häntä, joten hänenkin oli helppo solahtaa oppien ääreen.

”Jos olisin hallinnut Varapuun tarjoamat opit aiemmin, olisi varallisuuteni aivan toista luokkaa kuin nyt. Olisin säätänyt monelta mutkalta.”

Hän on ollut vuosia All Access -jäsen. Jäsenet voivat osallistua vuoden mittaan kaikkiin Varapuun valmennuksiin. Lisäksi kaikki valmennukset sekä webinaarit videoidaan ja taltioinnit ovat katsottavissa ja kuunneltavissa 24/7 Varapuun omalla Kajabi-alustalla. All Access -jäsenyyden vuosimaksu noin 4 000 euroa on poikinut hänelle moninkertaisesti.

Kiireisimpinä vuosinaan Jenni on opiskellut vaurastumista Varapuussa digitaalisesti.

Varapuun väen kanssa on luonnollista puhua rahasta, sijoituksista ja vaurastumisesta sekä jakaa vinkkejä. Keskustelu on toisia tsemppaavaa. Se on tervetullut tuulahdus suomalaiseen rahapuheeseen, koska rahasta ole tapana puhua avoimesti. Ainakaan omista onnistuneista sijoituksista ei ole Suomessa tapana tuulettaa. Onneksi ajat ovat muuttuneet!

Jennin yhteystiedot:

puh. 0407571397

email. jenni.ohvanainen@gmail.com