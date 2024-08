Lukija pääsee sukeltamaan toimeliaaseen yöhön – huoltoasemalle, karaokebaariin, synnytysosastolle ja todistamaan öistä kaipuuta toisen luo. Päivänvalo vie kulissit mukanaan, ja yövuorossa voi kohdata aidon ihmisen.

Suomessa tehdään yötyötä enemmän kuin monissa muissa Euroopan maissa. Meillä on paljon teollisuutta, joiden tuotantoprosessit jatkuvat vuorokauden ympäri. Kylmässä ja pimeässä Pohjolassa myös sähkövoima ja kaukolämpölaitokset työllistävät öisin. Kaikkein näkyvin muutos ympäri vuorokauden toimivaksi yhteiskunnaksi tapahtui vuonna 2016, jolloin kauppojen aukioloajat vapautuivat. Tavaroita kuljetetaan kauppoihin ympäri vuorokauden, eli yötyö synnyttää lisää tarvetta yötyölle.

Savolainen tarkastelee myös yötyön historiaa ja haastattelee 30 yötyöläistä eri puolelta Suomea.

Mitä kaikkea yöllä tapahtuukaan? Yötyötä tehdään piilossa, mutta ilman sitä meidän jokaisen arki näyttäisi varsin erilaiselta. Millaista on valvoa, kun muu Suomi nukkuu? Mistä löytyy yön taika ja miten valvominen ihmiseen vaikuttaa? Kuinka yökyöpeli pärjää yhteiskunnassa, joka pyörii päiväihmisen ehdoilla – mihin kaikkeen hän törmää?

”Yötyöskentelijä valvoo, jotta muut voisivat nukkua yönsä rauhassa. Hän peittelee ja petaa, hyssyttää uneen. Valvoo uinuvaa, hätistelee peikot häiritsemästä, ehkä vähän paijaakin. Ja kun yhteiskunta herää uuteen aamuun, häntä ei enää ole.”

Kirja ilmestyy 8.8. Äänikirjan lukee Ella Pyhältö.

Laura Savolainen (s. 1980) on vapaa toimittaja, joka kirjoittaa päivisin ja juontaa öisin Yle Radio Suomen Yöradiota. Laura on kotoisin Kuopiosta ja opiskeli toimittajaksi Turussa. Kirjassaan hän sivuaa yöllistä elämäänsä päivätyön ja perhe-elämän syrjässä. Öinen radiostudio on hänelle maaginen paikka – tuntuu kuin hyppysissä olisi koko yöllinen Suomi.