Uusi tietoteos karjalaisen siirtoväen asutustoiminnasta

Uutuusromaani "Mimi” rakkauden ja järjen ristiriidasta mafian jännitteissä 16.7.2024 14:46:50 EEST | Tiedote

Moona Kecmani romaani Mimi on julkaistu Momentum Kirjojen kustantamana. Romaani kertoo Theon ja Mimin rakkaustarinasta New Yorkissa. Theo saapuu Mimin elämään kuin laukaus pimeästä. Millaisen miehen arkiasuun kuuluu kallis italialainen puku ja käsiase? Järkensä ja ystävänsä ohjeista huolimatta Mimi huomaa, etteivät hän ja Theo vaikuta kykenevän pysymään erossa toisistaan. Suhde syvenee ja tihenee, ja yhtäkkiä Mimi huomaa, että hänen elämäänsä New Yorkissa ovat Theon myötä astuneet ylelliset juhlat, nautinnolliset yöt ja mafia. Mimi on koukuttava tarina rakkaudesta, intohimosta ja rikollisuudesta. Järki vastaan sydän – kumpi voittaa? Haapavetinen Moona Keckman (s. 1997) on kirjailija, vaimo sekä viisivuotiaan tytön äiti. Keckman aloitti kirjoittamisen jo ala-asteella, ja häntä on aina kiehtonut tarinoiden kyky viedä lukija mukanaan toisiin maailmoihin, joissa arjen kiireen voi unohtaa. Mimi on Keckmanin toinen julkaistu teos. KECKMAN, MOONA : Mimi 373 sivua Nidottu, pehmeäkantinen ISBN