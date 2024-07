S-Pankin nimissä kiertää tietojenkalasteluyritys

Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n kehittämä Kilpi-sovellus on tunnistanut suuren määrän huijausviestejä, jotka on lähetetty S-Pankin nimissä. Viime aikoina erityisen aktiiviseksi osoittautunut huijausviesti on otsikoitu ”Tärkeä ilmoitus S-Pankin tilisi tilasta”. Viesti kehottaa päivittämään luottokorttitilin 48 tunnin kuluessa, uhaten tilin käytön rajoittamisella, jos toimenpiteitä ei tehdä.

Viestin tunnistaa huijaukseksi muutamista kirjoitusvirheistä sekä kömpelöistä ilmauksista, kuten ”Hyvä asiakkaas” ja linkkinapissa lukevasta ”Tunnuslukutaulukolla Kirjaudu verkkopankkiin” sekä viestin lopussa kahteen kertaan toistetusta kiitoksesta ja lopputervehdyksestä. Tällaiset yksityiskohdat ovat merkkejä siitä, että viesti ei ole tullut viralliselta taholta. Suomen Telemarkkinointiliitto ry odottaa vastaavien huijausten määrän nousevan myös muiden pankkien osalta ja kehottaa ihmisiä olemaan aina tarkkaavaisia linkkejä sisältävien viestien kanssa.

"Tällaisen viestin saadessaan on tärkeintä pysyä rauhallisena ja miettiä miksi viesti on lähetetty juuri minulle ja miksi minun pitäisi siihen reagoida. Jos epäilet viestin olevan aito, niin ota yhteys suoraan pankkiin, ei viestin linkkien kautta. Jos olet jo joutunut huijauksen uhriksi, niin ota myös tällöin heti yhteys omaan pankkiisi luottokorttien sulkemiseksi, jolloin myös huijareiden tekemät virtuaaliluottokortit lakkaavat toimimasta ja enempää vahinkoja ei saada aiheutettua. Valitettavasti uskomme näiden huijausten lisääntyvän, johtuen muun muassa viime aikoina tapahtuneista tietomurroista, kuten Ticketmaster-tietomurto, jossa varastettiin 560 miljoonan käyttäjän tiedot, ja Authy-tietomurto, jossa varastettiin 33 miljoonan käyttäjän puhelinnumerot.”, kertoo Suomen Telemarkkinointiliitto ry:n perustaja Arto Isokoski.

Välttääksesi huijatuksi tulemisen, tarkista aina viestin lähettäjän tiedot huolellisesti. Älä seuraa viestissä olevia linkkejä, vaan mene palveluun itse kirjoittamalla sen virallinen osoite selaimeen. Näin varmistat, että olet oikeassa paikassa etkä vahingossa syötä tietojasi huijareille.

”Osa huijauksista on niin hyviä, että niitä on hankala erottaa aidoista yhteydenotoista, ja lisäksi kiireen tuntu ja uhkakuvat lisäävät reagoinnin tarvetta. Paras tapa estää huijaukset on estää niiden perille pääsy esimerkiksi Kilpi-sovelluksella joka estää ei-toivotut puhelut, tekstiviestit ja sähköpostit tiedossamme olevien huijareiden osalta.”, Isokoski lisää.