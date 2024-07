Pohjois-Savon vaisu suhdannetilanne on kohentunut keväästä

Maailman taloustilanne ja geopoliittinen tilanne haastavat Suomea ja Pohjois-Savon elinkeinoelämää. Vaikka maailmantalouden kasvuennusteet ovat ennallaan ja korot ovat lähteneet laskuun, ovat yritykset Pohjois-Savossa huolissaan kustannusten kasvusta. Heinäkuussa suhdannetilanne koheni (-48) alkuvuoden luvuista (huhtikuu -71 ja tammikuu -72). Pohjois-Savossa suhdannetilanne on kuitenkin koko maan suhdannetilannetta (-35) matalampi.

Tarkasteltaessa koko Suomen (-1) ja Pohjois-Savon (-3) lähitulevaisuuden suhdannenäkymiä, ne ovat hyvin lähellä toisiaan. Pohjois-Savossa on näkyvissä pientä piristymistä ja usko kysynnän kasvuun on nousussa. Ensi vuonna kysynnän ja kasvun odotetaan olevan jo selkeästi parempi.

”Pohjois-Savon yritykset kirivät kohti kansallista keskiarvoa. Alkukesästä julkaistut pohjoissavolaisten yritysten 13,1 miljardin euron investointisuunnitelmat vain vahvistavat tätä. Investoinnit parantavat varmasti kilpailukykyämme. Tarvitsemme kasvuun edelleen lisää ammattitaitoista työvoimaa sekä kilpailukykyistä rahoitusta”, painottaa Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Tuotannon kasvun suurin este sekä kansallisesti (62) ja Pohjois-Savossa (64) on riittämätön kysyntä. Pula ammattitaitoista työvoimasta on tasaantunut kansallisesti (14), mutta tarve on Pohjois-Savossa pysynyt korkealla (19). Pohjois-Savossa kasvua hidastaa muuta maata enemmän rahoitusvaikeudet.

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n heinäkuussa 2024 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää. Tiedusteluun vastasi Pohjois-Savossa 42 yritystä, jotka työllistävät yhteensä 7 132 henkeä.