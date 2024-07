Työttömyyden uhka varjostaa kulutushalukkuutta

Hieman yli puolet vastaajista arvioi työttömyyden lisääntyvän seuraavan 12 kuukauden aikana. Työlliset kuluttajat kokivat omakohtaisen työttömyyden tai lomautuksen uhan edelleen suureksi. Toisaalta 40 % työllisistä koki, ettei heillä ole lainkaan vaaraa joutua työttömäksi tai lomautetuksi.

”Kuluttajien luottamusindikaattorissa ei tapahtunut suuria muutoksia kesäkuuhun verrattaessa. Käytännössä siis keskimääräiset näkemykset oman talouden nykytilasta, odotukset omasta taloudesta ja Suomen taloudesta sekä aikomukset ostaa kestotavaroita pysyivät lähes ennallaan”, selventää Tilastokeskuksen yliaktuaari Tara Junes.

Varovaista optimismia rahankäytön suhteen nähtävissä

Vaikka näkemykset talouden tilasta olivat varsin muuttumattomia, on kuluttajien tulevaisuuden rahankäyttöaikeista mahdollista kuitenkin tehdä joitain havaintoja.

”Kesäkuuhun verrattuna yhä useampi kuluttaja aikoo jatkossa käyttää vähintään saman verran rahaa kestokulutukseen kuin on käyttänyt viimeisen vuoden aikana. Kovin valoisana ei tulevaisuutta vielä kuitenkaan nähdä, sillä yhä edelleen aikomukset ovat tavanomaista tasoa alhaisemmat”, Junes jatkaa.

Paitsi rahankäyttöaikeissa, kuluttajien optimismi vaikuttaa lisääntyneen myös arvioissa kotitalouden mahdollisuuksista säästää rahaa seuraavan vuoden aikana.

”Näkemykset rahansäästömahdollisuuksista seuraavan vuoden aikana ovat jo hyvin lähellä tavanomaista tasoaan, kun noin 74 % kuluttajista arvioi kotitaloutensa pystyvän hyvin tai melko todennäköisesti säästämään”, Junes sanoo.

Heinäkuun luottamusindikaattorin tulosten kohdalla on kuitenkin syytä muistaa kyselyn ajankohta.

”Moni työssäkäyvä vastaaja lienee vastannut tilanteessa, jossa lomarahat näkyvät pankkitilillä. Ehkä myös kesätöissä olevilla opiskelijoilla taloustilanne on vastaushetkellä hieman pääasiallisia opiskelukuukausia parempi. On siis hyvin mahdollista, että heinäkuussa havaitut rahankäytön ja säästämisen muutokset selittyvät osin työssäkäyvien kuluttajien kesäkuukausien palkanmaksuun liittyvillä asioilla. On mielenkiintoista nähdä, miten tilanne elokuussa kehittyy”, Junes pohtii.

Heinäkuun kuluttajien luottamusindikaattorin tiedot perustuvat Tilastokeskuksen kuluttajien luottamustutkimukseen, johon vastasi 1.–21. heinäkuuta 1 184 Suomessa asuvaa henkilöä. Vastausten määrä oli kesäloma-ajankohdasta huolimatta sama kuin muina kuukausina.