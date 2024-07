Tulevana syksynä arviolta 54 000 ekaluokkalaista aloittaa koulutiensä. Koulun aloittavien ikäluokka on pienentynyt jo useamman vuoden ajan ja tänäkin syksynä ensimmäisen vuosiluokan aloittavia on noin tuhat vähemmän kuin viime vuonna. Vuonna 2019 ekaluokkalaisia oli vielä yli 60 000.

Yläkoulun eli seitsemännen vuosiluokan aloittaa tänä syksynä runsaat 63 000 nuorta. Myös tämä on hieman vähemmän kuin edellisenä lukuvuonna, vaikka yläkouluun siirtyvien määrä on viime vuosina ollut kasvussa.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet

Kaikkiaan vuosiluokilla 1–9 opiskelee vuosittain yli 551 000 oppilasta. Runsaat 31 % heistä käy koulua Uudellamaalla. Oppilaista 6 % opiskelee ruotsinkielisessä koulussa ja vajaa 1 % koulussa, jonka opetuskieli on englanti tai jokin muu. Tämän lisäksi vuosittain runsaat 5 000 henkilöä opiskelee aikuisten perusopetuksessa perusopetuksen oppimäärää tai oppiaineita.

Lisäksi tuhannet lapset ja nuoret käyvät perusopetukseen valmistavaa opetusta. Valmistava opetus on tarkoitettu peruskouluikäisille maahanmuuttotaustaisille oppijoille, joilla ei vielä ole tarvittavia kielellisiä valmiuksia perusopetukseen.

Perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilasmäärät ovat kasvaneet viime vuosina, mikä johtuu muun muassa Ukrainasta sotaa paenneiden oppilaiden määrän kasvusta. Viime keväänä yli 9 000 oppilasta opiskeli perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Huippuvuonna keväällä 2023 heitä oli yli 12 000.

Yli puolet perusopetuksen keväällä päättäneistä jatkaa syksyllä lukioon

Vuosittain perusopetuksen päättäneitä, joilla on velvollisuus hakeutua koulutukseen, on noin 60 000. Heistä yli puolet jatkaa välittömästi lukioon ja noin 40 % ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Loput eli vajaa 10 % aloittaa jossakin tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa. Eniten uusia opiskelijoita on tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (TUVA).

Opetushallituksen arvion mukaan lukio-opintonsa aloittaa tänä syksynä yli 37 000 opiskelijaa. Mukana arviossa ovat myös lukiokoulutuksen aikuisopiskelijat. Lukio-opinnot aloittavien määrä on pysynyt samana viime vuosina. Lukiokoulutuksen kaikkien opiskelijoiden määrä on sen sijaan kasvanut viimeisten vuosien aikana 5 %. Viime vuonna heitä oli 110 600, neljä vuotta aikaisemmin 105 200. Kasvu kertoo siitä, että yhä useampi käyttää mahdollisuutta suorittaa lukio-opinnot kolmessa ja puolessa tai neljässä vuodessa.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa opintonsa aloittaa elokuussa yleensä noin 38 000 opiskelijaa. Vuoden 2023 elokuussa aloittajia oli 37 600 ja vuotta aikaisemmin noin tuhat enemmän. Tämän vuoden elokuussa aloittavien tarkka määrä tiedetään vasta syyskuun alussa. Koulutuksen aloittajissa on mukana myös muita kuin saman vuoden keväänä perusopetuksen päättäneitä.

Ammatilliseen perustutkintoon tähtääviä opintoja voi aloittaa pitkin vuotta ja elokuussa aloittavien osuus on tyypillisesti noin kaksi kolmasosaa koko vuoden aikana aloittaneista. Vuoden 2023 aikana ammatillista perustutkintoa ryhtyi opiskelemaan 65 000 henkilöä.

Arviot syksyllä eri koulutuksissa aloittavien määrästä perustuvat yhteishaun hakijatilastoihin sekä KOSKI-tietovarannon tietoihin. Oppilasmääristä eri koulutuksissa sekä perusopetuksen päättäneiden jatkokoulutukseen hakeutumisesta saa tarkempaa tietoa Vipunen-tilastopalvelusta.