Vankien ja yhdyskuntaseuraamusta suorittavien määrä jatkoi kasvuaan – tilastollinen vuosikirja 2023 on julkaistu

Päivittäinen vankimäärä kasvoi jo toista vuotta peräkkäin, ryöstöistä ja seksuaalirikoksista tuomittujen määrät kasvussa

Keskimääräinen päivittäinen vankimäärä vuonna 2023 oli 3 143, joka oli noin 90 enemmän kuin vuosi aikaisemmin. Viime vuonna vankiloihin tuli yhteensä vajaat 6 500 vankia, lähes 500 enemmän kuin vuonna 2022. Eniten kasvoi tulleiden sakkovankien määrä (2 347), joka oli noin 23 prosenttia korkeampi kuin aiempana vuonna.

Vankeusrangaistukset olivat keskimäärin lyhyitä. Vapautuneista vankeusvangeista vajaa 40 prosenttia suoritti rangaistusta enintään kolme kuukautta. Rangaistusten keskipituus oli 11 kuukautta, mikä on hieman edellisvuotta vähemmän.

Ensikertaisten vankien osuus on noussut kymmenen viime vuoden aikana 37 prosentista 43 prosenttiin. Myös nuorten ja ulkomaalaisten osuus vangeista on kasvussa. Ulkomaalaisten osuus oli keskimäärin 18 prosenttia ja alle 21-vuotiaiden osuus 3,5 prosenttia kaikista vangeista.

Päärikoksen perusteella suurimman vankiryhmän, 34 prosenttia vankeusvangeista, muodostivat väkivaltarikoksista tuomitut, joista 21 prosenttia oli tuomittu henkirikoksista ja 13 prosenttia pahoinpitelyrikoksista. Väkivaltarikoksista tuomittujen osuus on laskenut seitsemän prosenttiyksikköä kymmenen vuoden aikana. Huumausainerikoksista päärikoksena oli tuomittu noin viidennes vangeista, ryöstöistä 12 prosenttia ja seksuaalirikoksista kahdeksan prosenttia. Ulkomaalaisista vankeusvangeista noin neljällä kymmenestä päärikoksena oli huumausainerikos.

Yhdyskuntapalvelua suorittaneiden yleisin rikos liikennejuopumus, ehdolliseen vankeuteen valvonnan kanssa tuomituilla omaisuusrikos

Yhdyskuntaseuraamusta suorittavia oli päivittäin keskimäärin 3 502, joista 1 682 suoritti yhdyskuntapalvelua. Yhdyskuntaseuraamukseen tuomittujen keskimäärä nousi kahdeksan prosenttia vuosien 2022 ja 2023 välillä. Erityisesti nousi täytäntöönpanon valmistelevassa vaiheessa olevien henkilöiden määrä, minkä arvioidaan johtuvan asiakasprosessien ruuhkautumisesta.

Ehdollisen vankeuden valvontaan tuomittujen keskimäärä nousi kahdeksalla prosentilla vuodesta 2022. Nuorille tuomituille tämä on selkeästi yleisin seuraamus: alle 21-vuotiaista yhdyskuntaseuraamukseen tuomituista 79 prosenttia suoritti ehdolliseen vankeuteen tuomitun valvontaa. Nuorisorangaistusta suorittavien vähäinen määrä on pysynyt ennallaan noin seitsemässä prosentissa. Kaikkiaan alle 21-vuotiaiden osuus yhdyskuntaseuraamukseen tuomituista on kuitenkin laskenut neljällä prosenttiyksiköllä vuodesta 2022. Suurin ikäryhmä oli 30–39-vuotiaat, johon kuului 23 prosenttia yhdyskuntaseuraamukseen tuomituista.

Yhdyskuntapalvelua suorittavien yleisin päärikos oli liikennejuopumus. Vuoden 2023 kartoituksessa liikennejuopumuksesta tuomittujen osuus oli 41 prosenttia. Ehdonalaiseen vapauteen päästettyjen valvonnassa yleisin päärikos oli henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset (38 %) ja ehdolliseen vankeuden tehosteeksi valvontaan tuomituilla yleisin oli omaisuusrikos (32 %).