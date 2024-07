Kurun uuden yhtenäiskoulun rakentaminen alkaa syksyllä Ylöjärvellä – KVR-urakoitsijaksi valittu Rakennusliike Lapti Oy

Lapti ja Ylöjärven kaupunki ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, minkä myötä koulun toteutussuunnittelu ja rakennustöiden valmistelu voidaan aloittaa. Kurun yhtenäiskoulun urakkasumma on noin 8,5 miljoonaa euroa. Uusi koulurakennus on laajuudeltaan noin 2 500 brm². Lisäksi urakassa saneerataan yhtenäiskoulun vanhoja taide- ja taitoaineiden sekä luonnontieteiden tiloja. Urakkaan kuuluu optiona myös sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat, joiden toteutuksesta Pirkanmaan hyvinvointialue päättää syksyllä 2024.

Yhtenäiskouluun tulee opetustilat esiopetuksen ja vuosiluokkien 1–9 reilulle 250 oppilaalle. Opetusluokkien lisäksi luokkien käytössä on pienryhmätiloja. Opetusta on mahdollista laajentaa myös luokkien yhteydessä oleviin soluauloihin, jotka on teemoitettu ikätasoisesti.

Koulun aula, pääportaikko ja ruokasali muodostavat kokonaisuuden, joka mahdollistaa koulun omien ja iltakäyttäjien tilaisuuksien järjestämisen. Vieressä sijaitseva iso musiikkiluokka toimii myös näyttämönä ja on avattavissa pääportaikkoon muodostuvan katsomon suuntaan sekä aulaan.

Piha-alueet toteutetaan monipuolisina leikki- ja liikunta-alueina koko koulun yhteiseen käyttöön. Pihalle on tulossa omat alueensa muun muassa kiipeilyyn, palloiluun, tasapainoiluun ja koripallon pelaamiseen.

Koulurakennuksesta tulee A-energialuokkaa. Lisäksi siinä käytetään uusiutuvia energialähteitä: rakennuksen katolle asennetaan aurinkopaneelijärjestelmä.

– Kokeneena koulurakentajana tulemme luomaan yhteisöllisen ja toimivan yhtenäiskoulun sekä tapahtuma- ja kokoontumispaikan koko alueelle. Suunnitelmamme saivat jo kilpailutuksessa parhaat laatupisteet. Koulun jatkosuunnittelussa tullaan osallistamaan myös tulevia käyttäjiä, jotta varmistetaan tilojen ja teknisten ratkaisujen vastaavan kouluyhteisön tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Tulemme rakentamaan oppilaiden ja opettajien käyttöön varustelultaan ja tekniikaltaan modernit opetustilat, jotka ovat muunneltavissa erilaisten opetustilanteiden tarpeisiin koulupäivän aikana, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Lapti on toteuttanut aiemmin useita kouluja, kuten esimerkiksi Emäkosken koulun Nokialla ja Kaurialan koulun Hämeenlinnassa. Lisäksi Lapti on rakentanut Ylöjärvelle Soppeenmäen päiväkodin ja rakentaa tällä hetkellä Vuorentaustan koulun laajennusosaa. Laptin toiminnassa korostuvat erityisesti panostus laatuun ja osaaminen KVR- eli kokonaisvastuu-urakoissa, jossa valittu toteuttaja sekä suunnittelee että rakentaa kohteen. Lapti onkin valittu toteuttajaksi useissa KVR-urakoissa parhailla laatupisteillä sekä kokonaisedullisimmalla tarjouksella.