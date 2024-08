“Laihduttamista ei kannata aloittaa laihduttamalla” – Suositun ravitsemustieteilijän uutuuskirja heittää pölyyntyneet käsitykset romukoppaan

Mutkattoman painonhallinnan puolestapuhuja Patrik Borg kannustaa Elämänmakua-uutuuskirjassaan ihmisiä saavuttamaan tavoitteensa elämästä nauttien.

“Jatkossakin saa syödä sen verran kuin tuntuu tarvitsevan, laskemista tai ruokakieltoja ei ole ja aktiivinen voi olla ilman väkinäistä kuntoliikuntaakin”, hän summaa ohjeensa painon kanssa kamppaileville.

Muutos on aina mahdollista, eikä esimerkiksi ikääntyminen tarkoita alamäen alkua.

“En ole koko työurani aikana tavannut henkilöä, joka ei pystyisi muuttamaan elintapojaan”, Borg toteaa. Usein epäonnistumisen taustalla on puutteellinen tai väärä tieto ja se, että itseltä vaaditaan liikoja.

Pysyvä elämäntapamuutos voi kuitenkin onnistua jopa yllättävän helposti. Kirjassaan Borg jakaa tutkimustietoon pohjautuvaa ymmärrystä, konkreettisia arjessa sovellettavia ohjeita sekä onnistuneen elintapamuutoksen reseptin, jota noudattamalla onnistuminen on lähes vääjäämätöntä. Oleellista on tehdä kerrallaan riittävän pieniä muutoksia, panostaa kasvisten runsaaseen syöntiin, olla pitkäjänteinen – ja nauttia matkasta!

Patrik Borgin elämäntaparesepti:

RESEPTIN AINESOSA 1:

Älä suostu tekemään mitään vaikeasti tai ikävästi

Voit kysyä itseltäsi, teetkö muutoksia tavalla, jota tekisit mielelläsi seuraavat viisi vuotta – jos vastaus on ei, niin voit oikeastaan lopettaa asian tekemisen saman tien ja alkaa pohtia paremman laatuista tekemistä.

RESEPTIN AINESOSA 2:

Tunnista keskeisimmät pullonkaulasi

Pullonkaulalla tarkoitan jotain sellaista tekijää, joka torpedoi elintapamuutosten mahdollisuuden. Yleisimmät pullonkaulat ovat ehdottomasti oman ajan puute ja jaksamisen puute. Näihin kannattaa pureutua erikseen.

RESEPTIN AINESOSA 3:

Keskity yhdestä kolmeen asiaan kerrallaan

Esimerkiksi liikunnan lisääminen, paremman ateriarytmin opettelu ja aikaisempi nukkumaanmeno ovat kaikki isoja ja vaativia muutoksia ja ovat samanaikaisina liikaa melkein kenelle tahansa. Niistä kannattaa valita aluksi vain yksi, maksimissaan kaksi.

RESEPTIN AINESOSA 4:

Älä yritä yksin, jos et todistetusti pärjää yksin

Ei ole mitään syytä, miksi sinun pitäisi osata itse kaikki. Aina voi pyytää asiantuntijalta apua, varsinkin jos on ensin kokeillut itse mutta ei ole onnistunut tavoitteissaan. Netti on pullollaan sälätietoa ja harhaluuloja, jotka eivät auta.

RESEPTIN AINESOSA 5:

Hyväksy pitkäjänteisyys äläkä lopeta kesken

Elämäntapamuutoksen opetteluun menee helposti vuosi tai yli. Kun aloittaa saman tien, niin aika menee äkkiä. ”Et voi epäonnistua – voit vain onnistua tai oppia” on ehdottomasti totta elintapamuutoksessa. Ainoa tapa todella sössiä muutos on lopettaa se. Eli älä lopeta niin onnistut.

Ravitsemustieteilijä Patrik Borg on painonhallinnan ja hyvinvoinnin monipuolinen asiantuntija, joka nykyisin työskentelee Aisti Health Oy:ssä hyvinvointianalytiikan parissa. Hän on julkaissut urallaan useita tietokirjoja ja auttanut tuhansia suomalaisia rennon ja pysyvän painonhallinnan polulle.

Elämänmakua – Aikuisen ateriaviisaus ilmestyy painettuna ja e-kirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 8.8.

Haastattelupyynnöt, arvostelukappaleet ja pdf-vedokset: adele.couavoux@otava.fi