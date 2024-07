Veronica Verhon uusi minicast johdattaa kuuntelijat hänen henkilökohtaisen elämänsä keskiöön

Tv:stä ja sosiaalisesta mediastakin tuttu juontaja Veronica Verho on omienkin sanojensa mukaisesti nopeiden käänteiden nainen. Verho on kokenut kuuden edellisen kuukauden sisällä useita elämänmuutoksia niin työn kuin henkilökohtaisen elämän saralla. Uudessa Verhon takaa -minicast-sarjassa Podme Premiumin kuuntelijat pääsevät kuuntelemaan ja elämään näitä käänteitä ja niiden seurauksia yhdessä Verhon kanssa koko loppukesän ja tulevan syksyn ajan.

Minicastin ensimmäinen jakso on kuunneltavissa Podme Premiumissa keskiviikkona 31.7. Avausjaksossa Verho kertoo muun muassa tuoreesta muutostaan ja uudesta kodistaan sekä uudesta elämänasenteestaan.

Avausjakso on kuunneltavissa täällä. Uusi jakso julkaistaan aina keskiviikkoisin. Sarja jatkuu Podme-palvelussa vuoden loppuun saakka.

Tässä vaiheessa minicastin aloittaminen ns. normaalin podcastin sijaan oli Verhosta hyvä ratkaisu. Lyhyet audiopäivitykset antavat mediapersoonalle näppärän mahdollisuuden jakaa kuuntelijoille pieniä viikoittaisia päivityksiä ja johdattaa heidät näin ollen elämänsä keskiöön.

– Tuntui erikoiselta ajatukselta aloittaa kokopitkä podcast omista ajatuksista. Varsinkin siksi, koska olen luonteeltani hyvin aktiivinen ja liikun paikasta toiseen alvariinsa. Siksi minicastit tuntuivat äärimmäisen upealta ajatukselta tähän kohtaan elämää. Olen elänyt jonkinlaista hiljaiseloa viimeisten kuuden kuukauden aikana, koska olen halunnut olla enemmän omissa oloissani. Silti on ollut sellainen tunne, että olisipa kiva jakaa näitä ajatuksia muidenkin ihmisten kanssa, Verho kertoo.

Minicastin aloittaminen on tuntunut hänestä samaan aikaan helpolta, mutta myös haastavalta.

– Olen lähtökohtaisesti aina tehnyt podcastia muiden upeiden ihmisten kanssa ja nyt sellaista tukea ei tästä löydy. Tärkeintä on kuitenkin ehkä se, että edelleen on sellainen tunne, että tässä minä nyt puhun ystävilleni. Toivottavasti siis ne vanhat ja ehkä myös uudetkin ystävät löytävät tämän äärelle.

Verho, 28, on Podme Premiumin kuuntelijoille tuttu henkilö. Viimeisimpänä hän on tehnyt suosittua EveryPodi-podcastia yhdessä Constantinos “Gogi” Mavromichaliksen kanssa. Koko Suomi leipoo -ohjelman juontajanakin toimiva Verho muistetaan Podme-palvelussa myös POKS-, Love is in the Ear- ja Elämäni kesät -podcasteista.

– Podmen lanseeraamat minicastit on otettu kuuntelijoiden keskuudessa riemulla vastaan. Lyhyemmät audiosisällöt, joissa pääsee syvemmälle sisään talenttien elämään ja kuulumisiin, koetaan tutkimuksen mukaan raikkaana ja uudenlaisena mediamuotona, jota on helppo kuluttaa esimerkiksi lyhyillä työmatkoilla tai koiralenkeillä. Veronican uusi sarja rikastaa minicast-tarjontaamme, jota on entisestään vahvistettu kevään ja kesän aikana muun muassa Jenna Gullstenin, Ville Merisen ja Antti Holman raikkailla tuotoksilla, Podme Suomen sisältöjohtaja Ninja Huhtamäki toteaa.

Minicast on Podme Premiumin tarjontaan kuuluva podcast-formaatti. Rennot suosikkipodcastaajien tekemät audiopäivitykset ovat kestoltaan keskimäärin 5-15-minuuttisia. Minicasteista voi lukea lisää täältä.