Kokoomuksen Partanen: Hallitus tekee määrätietoisia toimia työperäisen maahanmuuton vauhdittamiseksi ja työelämän väärinkäytösten kitkemiseksi

Petteri Orpon hallituksen ohjelma on työn ohjelma. Suomeen tarvitaan lisää työtä. Vain sitä kautta syntyy kasvua ja hyvinvointia.

”Hallitus edistää työllisyyden kasvua useilla keinoilla. Työnteon kannustimia lisätään, yritysten työllistämismahdollisuuksia parannetaan ja työvoimapalveluita kehitetään. Nämä toimet eivät kuitenkaan yksin riitä. Väestörakenteemme vuoksi on aivan kriittistä, että myös työperäistä maahanmuuttoa vauhditetaan. Työperäinen maahanmuutto on Suomen talouskasvun ja palveluiden turvaamisen kannalta erittäin tärkeää”, kokoomuksen kansanedustaja Karoliina Partanen painottaa.

Partanen korostaa, että hallitusohjelma pitää sisällään useita toimia työperäisen maahanmuuton edistämiseksi.

”Hallitus tavoittelee nopeita käsittelyaikoja työperusteisille oleskeluluville. Tarkoituksena on, että erityisosaajat saisivat oleskeluluvan pikakaistalla seitsemässä päivässä. Lisäksi työnteko-oikeutta työperusteisilla oleskeluluvilla laajennetaan siten, että töitä voi alkuperäisen ammattialan lisäksi tehdä myös muilla työvoimapula-aloilla. Oleskeluluvat sidotaan aiempaa vahvemmin työntekoon. Hallitus myös mahdollistaa pysyvän oleskeluluvan saamisen ylemmän korkeakoulun suorittaneille kielitaidon omaaville henkilöille”, Partanen kertoo.

Partanen nostaa myös esille hallitusohjelman toimet työperäisen hyväksikäytön kitkemiseksi.

”Jotta Suomeen halutaan tulla tekemään työtä ja rakentamaan omaa elämää, on erittäin tärkeää, että työelämässä esiintyviin väärinkäytöksiin puututaan nykyistä tiukemmin. On huolehdittava siitä, että rekrytointikäytännöt ovat asianmukaiset lähtömaasta alkaen ja, että työntekijät tuntevat oikeutensa Suomessa. Väärinkäytösten estämiseksi hallitus muun muassa tehostaa viranomaisten valvontaa ja tiedonvaihtoa sekä kiristää merkittävästi väärinkäytöksistä määrättäviä rangaistuksia. Kiskonta työelämässä säädetään rangaistavaksi siten, että törkeän tekomuodon rangaistusmini on vankeusrangaistus”, Partanen päättää.