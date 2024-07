Oripään ja Pöytyän linja-autoyhteydet Turun suuntaan muuttuvat 8. elokuuta alkaen

Linjaston Oripää-Pöytyä-Turku liikenteenharjoittaja ajautui kesäkuun lopulla konkurssiin ja linja-autoliikenteen palvelut keskeytyivät. Matka-Niinimäki Oy voitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjasta nro 415 Oripää-Pöytyä-Aura. Liikennöinti alkaa 8.8.2024 samaan aikaan perusopetuksen ja lukioiden syyslukukausien kanssa.

Liikennekokonaisuus linjastolla 415 palvelee jatkossakin Oripään ja Pöytyän oppilaita, opiskelijoita ja muita matkustajia. Vuoroja ajetaan aiemman neljän sijasta kolme suuntaansa. Vuoroista on vähennetty vähiten käytössä ollut vuoropari. Oripäästä ja Pöytyältä pääsee myös Turkuun, mutta yhteys on vaihdollinen Auran Säästökallion kohdalla.

Tarkista itsellesi paras tapa hankkia sopiva lippu

Liikennekokonaisuuden aikataulut löytyvät seutuplus.fi-sivustolta, jossa on valtion ja kuntien hankkiman Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen seudullisen linja-autoliikenteen aikataulut. Sivuston etusivulla on reittiopas, josta näkee myös Säästökallion vaihtoajan. Sivuston Aikataulut-välilehdellä on ns. perinteinen taulukkomuotoinen aikataulukaavio. Tällä hetkellä voimassa on kesäaikataulukausi, mutta liikennöintikautta vaihtamalla saa näkyviin myös syyskauden alusta alkavat linjat ja niiden ajoajat.

Perusopetuksen oppilaat hoitavat lippuasiat koulujen kanssa. Oripään ja Pöytyän toisen asteen opiskelijat ja muut kulkijat voivat hankkia säännölliseen kulkemiseen Seutu+ kausilipun, jonka kelpoisuusalue on Turun seutu+Föli. Kätevimmin toisen asteen opiskelijan koulumatkatuetun kausilipun ja tavanomaisen kausilipun hankinta onnistuu Seutu+ mobiilisovelluksella. Lipuista voi lukea lisää seutuplus.fi-sivuston Liput ja hinnat-välilehdeltä. Yksittäiset kertamatkat linjastolla voi maksaa käteisellä tai kortilla.

Tarjouskilpailun mukaisen liikenteen sopimuskausi on yksi vuosi ja sopimukseen sisältyy yhden optiomahdollisuus. Liikenteen kustannuksista vastaavat Oripään ja Pöytyän kunnat sekä ELY-keskus.

Lisätietoja:

Tarjouskilpailusta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, Joukkoliikenteen projektipäällikkö Antti Setälä p. 0295 022 816 antti.setala@ely-keskus.fi

Liikennöinnistä: Matka-Niinimäki Oy, Petri Niinimäki p. 040 1594 408 info@matka-niinimaki.fi