Wanha Satama Interactive ja Zeroten menivät yhteen

Kyseessä on kahden hyvinvoivan ja vakiintuneen markkina-aseman saavuttaneen yrityksen strateginen yhteenlyöttäytyminen, johon ovat ohjanneet yhdistymisen synergiaedut sekä yhteinen tahtotila kasvuun ja uuden kehittämiseen. Tapahtumatuotannon ja markkinoinnin lomittuminen toisiinsa sekä osaamisen jakaminen hyödyttää kumpaakin osapuolta mahdollistamalla kokonaisvaltaisemman sekä innovatiivisen palvelutarjonnan.

Wanhan Sataman tapahtumatuotanto tulee WS ZeroTen Oy:n toimitusjohtaja Pasi Miettisen mukaan muutoin pysymään lähellä nykyistä sillä erotuksella, että jatkossa WS ZeroTen voi helpottaa asiakkaidensa arkea tarjoamalla tarvittaessa koko paketin tapahtumien suunnittelusta markkinointiin ja toteutukseen.

”Yhdistymisen myötä voimme tarjota nykyisille ja tuleville asiakkaillemme toteutuksia, joissa emme ole ainoastaan tapahtumatalo tai mainostoimisto, vaan kokonaisvaltainen kumppani kaikessa toteutuksessa. Olemme nyt huomattavasti vahvempia myös omien tapahtumiemme toteutuksissa – haaste kun ei ole niinkään onnistuneen tapahtuman järjestäminen, vaan ihmisten saaminen liikkeelle”, toteaa Wanhan Sataman toimitusjohtaja Jouni Varpelaide.

Zeroten puolestaan hyötyy uusista kumppanuuksista kuin myös siitä, että se pystyy tapahtuma- ja promootiotuotannon myötä tarjoamaan asiakkailleen entistä kattavamman palveluvalikoiman ja uutta osaamista. Täysin uudesta aluevaltauksesta ei kuitenkaan ole kyse, sillä myös Zeroten on jo entuudestaan kokenut tapahtumakokonaisuuksien ja -konseptienkin toteuttaja, myös Wanhassa Satamassa.

“Pelkkä toimintojen yhdistäminen ei vielä takaa hyötyjä, vaan ihmiset toiminnan takana”, toteaa Miettinen. “Olemme tehneet yhteistyötä jo pitkään, ja tiedämme, että yhteisömme tulee rakentumaan yhteistyöhakuisista superammattilaisista, joilla on palava halu palvella ja tuoda markkinoille jotain uutta. Olemme varmasti yksi monipuolisimmista markkinointiviestintäpalveluja tarjoavista taloista, vaikkemme kokomme puolesta 25 työntekijällä vielä suuri olekaan”.

Uudistuminen avain menestykseen

Yhdistyminen tukee Miettisen mukaan paitsi asiakkaiden menestystä ja kasvua, myös Zerotenin omaa kasvustrategiaa, jonka toteuttamista ovat haastaneet vaikeat ajat.

“Koko markkinointiala on suurten muutosten äärellä. Talouden tila heittelee alan yrityksiä eri suuntiin, ja tekoäly tulee ravistelemaan nopealla aikataululla niin työtapoja kuin toiminta-alustojakin”, Miettinen kertoo.

“Myös meidän on muututtava – ja mieluiten etukenossa, kuten nyt teemme yhdistämällä markkinoinnin uudet tuulet elämyksellisyyteen. Ihmisiä yhteen tuovat tapahtumat, tilaisuudet, messut, seminaarit, juhlat, elämykset ja kokemukset ovat korvaamattomia ja niiden kysyntä vastavetona kaikelle automaatiolle ja kasvottomuudelle on kasvamaan päin. Ja koska nyt kyseessä on kahden luovuudesta tunnetun yksikön yhteenliittymä, on Wanhassa Satamassa odotettavissa jotain erilaista ja uutta”, Miettinen lupaa. "Sanonta yhdessä olemme enemmän pitää nyt konkreettisesti paikkansa. Vuodelle 2025 se tarkoittaa meillä noin 4M€ liikevaihtoa ja tyytyväisiä asiakkaita monelta eri alalta".

Taustatietoa

Vuonna 2018 tapahtumatoiminnan Wanhassa Satamassa aloittanut Wanha Satama Interactive Oy on helsinkiläinen tapahtumatuottaja, -konseptoija sekä tilojen vuokraaja, jonka tapahtumat järjestetään pääsääntöisesti Katajanokan Wanhan Sataman makasiineissa. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2023 noin 2,2M €. Yrityksen toimitusjohtaja Jouni Varpelaide siirtyy WS ZeroTen Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi.

Vuonna 2013 perustettu Zeroten Oy on Vantaalta käsin toimiva markkinointiviestintä- ja mainostoimisto, jonka valtteina ovat vahva asiakasymmärrys ja liiketoimintakokemus yhdistettynä vankkaan teknologiaosaamiseen. Yrityksen liikevaihto oli vuonna 2023 noin 1M €. Yrityksen toimitusjohtaja Pasi Miettinen jatkaa nyt muodostetun WS ZeroTenin sekä sen liiketoimintayksiköiden toimitusjohtajana.