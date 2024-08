Laura Henrikssonin tietokirja Elämän taide – ikkunoita ihmisyyteen on julkaistu Aviadorin kustantamana.

Muusikko-näyttelijä Olavi Uusivirta, valokuvaaja Meeri Koutaniemi, ex-koripalloilija Shawn Huff, psykologi Anniina Virtanen ja vaatesuunnittelija Samu-Jussi Koski sekä monet muut taiteen ystävät ja tekijät lähestyvät elämää ja kuvataiteita omakohtaisten kokemusten kautta. Elämyksellinen kokonaisuus rohkaisee meitä kohtaamaan itsemme ja toisemme – kutsuu katsomaan elämää uusin silmin, näkemään toisin.



Teoksen upea visuaalinen ilme tukee haastatteluista ja vieraskynäteksteistä koostuvia kertomuksia kuvataiteista. Kirjaan voi tarttua tarina tai kuva kerrallaan, tai uppoutua nauttimaan koko kokonaisuudesta. Elämän taide – ikkunoita ihmisyyteen on moniaistillinen kokemus kokeneille tai uteliaille, aivan kaikille.



Laura Henriksson (s. 1982) on psykologiaa, taidehistoriaa ja museologiaa opiskellut kauppatieteiden maisteri ja äiti, joka on kiinnostunut paitsi talouden ja taiteen kielestä, myös yhteiskunnallisista aiheista laajemmin. Hän on tehnyt pitkän uran strategisen suunnittelun ja viestinnän sekä henkilöstö- ja projektijohtamisen tehtävissä. Elämän taide – ikkunoita ihmisyyteen -kirja on Lauralle osa henkilökohtaista muutosmatkaa, jonka kautta hän haluaa rohkaista myös muita ihmisiä kohtaamaan syvemmin itsensä ja toisensa sekä katsomaan elämää erilaisista kulmista – huomaamaan ihmeen arjessa, ihan pienessä ja tavallisessa.

HENRIKSSON, LAURA : Elämän taide – ikkunoita ihmisyyteen

152 sivua

Sidottu, kovakantinen

ISBN 9789523813083

Ilmestymisaika: Elokuu 2024

