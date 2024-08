Mikä on Suomen yhteisöllisin kunta? Katso, mikä on oman kotikuntasi yhteisöllisyyden tilanne

Kilpailun järjestäjänä toimii Commu, joka on Suomen suurin auttamisen sovellus. Commun kautta voi tarjoutua auttamaan ja pyytää apua omassa naapurustossaan, esimerkiksi juttuseuraa, kimppakyytejä, lumien kolaamista, lemmikkien hoitoa, ruoka-apua, vertaistukea, muuttoapua, puutarhassa auttamista ja halkojen hakkaamista. Sovelluksella on yli 70,000 käyttäjää ympäri Suomen.

Nyt myös kunnat ja kaupungit ovat ottaneet alustan käyttöön edistääkseen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta alueellaan. Commussa mukana olevat kunnat kilpailevat Suomen yhteisöllisin kunta -tittelistä sekä palkintopotista yhteiseen hyvään.

“Forssa, Ypäjä, Lapinlahti, Kristiinankaupunki, Merikarvia, Karstula, Harjavalta, Pälkäne, Pelkosenniemi ja Isokyrö ovat yhteisöllisyyden edelläkävijöitä Suomessa. Suomen yhteisöllisin kunta -kilpailulla haluamme kannustaa alueiden asukkaita auttamaan toisiaan matalalla kynnyksellä ja palkita aktiivisesta yhteisöllisyyden edistämisestä”, kertoo Karoliina Kauhanen, joka on yksi Commun perustajista.

Viime keväänä ensimmäistä kertaa järjestetyn yhteisöllisyyskilpailun voitti Harjavallan kaupunki. Harjavallan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Riikka Lammi korostaa, että jokaisen apu on tärkeää.

"Yhteisöllisyyteen panostaminen on kunnan tehtävä, sillä se on hyvinvoinnin edellytys. Yksinäisyyttä on tilastollisesti enemmän kuin koskaan, kaikissa ikäryhmissä", Lammi kertoo. "Olemme huomanneet että yhteisöllisyydessä on voimaa. Hyvä on lähtenyt kiertämään auttamisen keinoin niin naapurustoissa, yhdistysten kuin yritystenkin kautta."

Mitä enemmän kuntia liittyy mukaan, sitä suurempi hyvien tekojen vaikutus ja palkintopotti

Kilpailuaika on 1.8.-20.12.2024. Kilpailun voittaja julkistetaan kansainvälisenä Inhimillisen solidaarisuuden päivänä. 20.5. Kilpailun mittarina toimii alueella Commussa tehdyt hyvät teot, asukaslukuun suhteutettuna. Kilpailun tilanne näkyy livenä Commu -sovelluksessa.

“Jokainen Commuun luotu auttamisen ilmoitus, oli se sitten avunpyyntö tai avun tarjous, kerryttää pisteitä. Lisäksi pisteitä saa aloitetuista keskusteluista. Eniten pisteitä saa kun käy auttamassa naapuria esimerkiksi koiran ulkoilutuksessa tai kaupassa käynnissä ja vahvistaa sen Commun kautta”, Kauhanen kertoo.

Karstulan hyvinvointikoordinaattori Tiina Saarisen mukaan Commun tarjoaminen asukkaille on konkreettinen tapa vahvistaa me -henkeä kunnassa.

"Karstulassa Commun avulla on mahdollista antaa ja saada apua, verkostoitua sekä tutustua uusiin ihmisiin", Saarinen kertoo. "Kuntana haluamme tukea karstusen me-hengen voimistumista ja olla Suomen yhteisöllisin kunta."

Kunta, jonka asukkaat ovat olleet ahkerimpia auttajia ja keränneet hyvillä teoillaan eniten pisteitä, voittaa palkintopotin. Nyt kuntien kannattaa panostaa yhteisöllisyyteen, sillä jokainen kilpailuaikana mukaan liittynyt kunta kerryttää palkintopottia 100€. Voittavan kunnan asukkaat saavat päättää itse, miten käyttävät palkinnon.

“Voittopotilla voisi esimerkiksi perustaa lähikouluun stipendin, jolla palkitaan avuliaita koululaisia hyvistä teoista”, Kauhanen kertoo. “Laitetaan yhdessä hyvä kiertämään!”

