Kutsu: Kansainvälinen opettajien suurtapahtuma tarjoaa uusia oppimiskokemuksia ja palkitsee ansioituneita opettajia

Science on Stage on voittoa tavoittelematon tapahtuma, joka tunnustaa opettajien keskeisen roolin kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Vuonna 2024 kestävyysteemalla vietettävä kansainvälinen festivaali juhlistaa omistautuneimpia opettajia ja heidän erinomaisia opetusideoitaan. Tapahtumassa kansainväliset opettajat pääsevät myös tutustumaan suomalaiseen matematiikan ja luonnontieteiden opetukseen sekä vierailemaan kouluihin.

Festivaaliin kuuluvilla messuilla opettajat esittelevät suunnittelemiaan, toteuttamiaan ja testaamiaan opetuskäytäntöjä ja -menetelmiä. Suomesta esitellään 28 projektia, joiden aiheet ulottuvat taidepuutarhasta AI-tuutorirobotteihin ja merifysiikan tutkimuksiin (liite).

Science on Stage -tapahtumassa jaetaan erityisen ansiokkaille opetuskäytännöille European STEM Teacher Award -palkinnot. Palkittuja opetuskäytäntöjä levitetään myöhemmin kansainvälisesti kursseina tai opetusmateriaaleina.

Monille opettajille tapahtumaan osallistuminen on palkinto itsessään.

– Päivien merkitys on suuri. Opettaja on keskeinen muutosagentti hyvään, kestävään tulevaisuuteen. Opettajat ansaitsevat kaiken arvostuksen, tuen ja mahdollisuuden oppia toisiltaan ja tavata toisiaan. Yhdessä olemme enemmän! sanoo johtaja, professori Maija Aksela LUMA-keskus Suomi -verkostosta.

Science on Stage -tapahtuman järjestää suomalaisten yliopistojen LUMA-keskus Suomi -verkosto paikallisten LUMA-keskusten kanssa. Yhteistyökumppaneita ovat Science on Stage Finland ja Science on Stage Europe. Tapahtumaa tukevat Turun kaupunki, paikalliset korkeakoulut sekä useat järjestöt ja yritykset.

Tapahtuman tiedot:

Science on Stage -festivaali

Aika: 12.–15.8.

Paikka: Turun Ammattikorkeakoulun Kupittaan kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Avajaisseremonia: Maanantai, 12.8. klo 17:00

Avointen ovien päivä: Keskiviikko, 14.8. klo 09:00-18:00



Lehdistön jäsenille on vapaa pääsy festivaalille kaikkina päivinä. Ennakkoilmoittautuminen pyydetään viimeistään 9.8. osoitteeseen marianne.virta@helsinki.fi.





Lisätiedot:

Johtaja, professori Maija Aksela, LUMA-keskus Suomi, Helsingin yliopisto, puh. 0505141450, maija.aksela@helsinki.fi

Tapahtumakoordinaattori Marianne Scott, LUMA-keskus Suomi, puh. 0294150401, marianne.virta@helsinki.fi