Stu Bannatynen tähdittämä amerikkalainen supervene Tschüss 2 täysin ylivoimainen eeppisten olosuhteiden ja venäläisten sota-alusten värittämässä RORC Roschier Baltic Sea Racessa – Bannatyne: ”Suomalaisen avomeripurjehduksen tulevaisuus valoisa”

Avomeripurjehduksen suurimman supertähden, nelinkertaisen Volvo Ocean Race -voittajan Stu Bannatynen vahvistama amerikkalainen Volvo 70 Tschüss 2 oli lopulta täysin ylivoimainen kaikissa Roschier Baltic Sea Racen luokissaan: kisan nopein vene, kokonaiskilpailun voittaja ja oman IRC Zero -luokkansa ykkönen. Kolmanneksi nopeimpana ja parhaana suomalaisveneenä aluksensa, Infiniti 52 Tulikettu Redkik Racingin, maaliin kipparoinut Arto Linnervuo nostaa Tschüss 2:n uudelle reittiennätykselle lippalakkiaan muistuttaen, kuinka kovasta veneestä on kyse.

–Se on varmasti yksi avomeripurjehdushistorian kovimmista veneistä, joka on voittanut aikaisemmin ja eri nimillä kaikki suurimmat kisat. Oli suuri kunnia nähdä vene Itämerellä ja kilpailla sitä vastaan, Linnervuo sanoo.

Tschüss 2 on valmistunut vuonna 2011. Se on voittanut edellisten omistajiensa aikana muun muassa nimellä Groupama Volvo Ocean Racen 2011-12, nimellä Giacomo Sydney to Hobart Yacht Racen 2016 ja nimellä Wizard Rolex Fastnet Racen 2019. Ja nyt siis sen vyöllä on myös Itämeren herruus.

Tschüss 2:n uusi reittiennätys, joka alitti kahden vuoden takaisen ensimmäisen Roschier Baltic Sea Racen nopeimman ajan lähes vuorokaudella, on 2 päivää, 5 tuntia, 6 minuuttia ja 41 sekuntia. Toiseksi nopeimmin vaativan, myrskyisen ja Venäjän sotalaivojen värittämän radan ajoi ruotsalainen Carkeek 52 Rán, jota Linnervuo pitää päävastustajanaan. Rán ja Tulikettu ovat lajin moderneimmat ja kohutuimmat täyshiilikuituiset avomeritykit, joiden odotetaan voittavan lähivuosien RORC-kisoja.

–Olin ajatellut, että olisimme siinä vaiheessa uuden veneemme oppimiskäyrää, että olisimme jo laittaneet Ránin tiukoille. Tähän emme vielä yltäneet, mutta muuten olen tyytyväinen saatuihin uusiin oppeihin. Useita Venäjän sotalaivojakin nähtiin, mutta mistään läheltä piti -törmäystilanteista en ole kuullut, Linnervuo jatkaa ja kommentoi samalla myös ennen kisaa kippareille annettua varoitusta Venäjän mahdollisista sotaharjoituksista kilpailureitillä.

Tulikettu oli kisan kolmanneksi nopein vene, mutta jäi omassa IRC Zero -luokassaan neljänneksi ja kokonaiskilpailussa, jossa tulokset lasketaan tasoituskertoimen perusteella, peräti 23:nneksi. IRC Overall -kisan paras suomalaisvene oli Perttu Monthanin Tenet. Tasoituskilpailut kuuluvat oleellisesti avomeripurjehduksen perinteisiin. Ne antavat mille tahansa veneelle mahdollisuuden kilpailla toisenlaisia venetyyppejä vastaan ja haastaa maailman nopeimpia veneitä, kun viimeisinä maaliin tulevilla tiimeillä saattaa olla esimerkiksi paljon paremmat tuuliolosuhteet kuin kisan kärkiveneillä.

–Tuliketun kannalta, joka oli kilpailun ainoa foilaava eli siipeä käyttävä vene, olosuhteet olivat lopulta epäedulliset. Tuulta oli paikoin riittävästi, mutta tuulikulmat ja aallokko eivät olleet sellaisia, että olisimme saaneet foilista parhaan mahdollisen hyödyn. Uskon edelleen vakaasti, että sellaisia pöljiä päiviä vielä tulee, jolloin voimme voittaa maailman suurimpia RORC-kisoja, Linnervuo vakuuttaa.

Roschier Baltic Sea Race vahvisti uskoa siihen, että suomalainen avomeripurjehdus on tekemässä vahvaa nousua takaisin koko kansan tietoisuuteen, kuten 1980-luvulla, kun media seurasi päivittäin lajin suurimpia kansainvälisiä kisoja. Nyt, kun suomalaisillekin tuttuja Whitbread Round the World- ja Volvo Ocean Race -kilpailuja ei sellaisinaan enää järjestetä, RORC:n (Royal Ocean Racing Club) sarjan suurimmat osakilpailut ovat maailman suurimpia ja arvostetuimpia avomerikisoja, joita voi verrata tenniksen Grand Slam -kilpailuihin. Niistä perinteikkäimmät ovat Rolex Fastnet Race, RORC Caribbean 600 ja Transatlantic Race. Tähän joukkoon on kovaa vauhtia kipuamassa suomalainen RORC Roschier Baltic Sea Race.

–Olemme erittäin tyytyväisiä kilpailun antiin. Se on saanut paljon huomiota eri puolilla maailmaa, vaikka samaan aikaan on käynnissä olympiakisat, RORC:n toimitusjohtaja ja itsekin kisaan norjalaisella Enderpearl-veneellä osallistunut australialainen Jeremy Wilton sanoo.

Kilpailun isä ja järjestävän tahon Ocean Racing Alliancen (ORA) kommodori Ari Känsäkoski kilpaili samassa Enderpearlin tiimissä kuin Wilton ja on jo ehtinyt kuunnella kanssakilpailijoiden palautteita upeasta kokemuksesta Itämerellä.

–Roschier Baltic Sea Racen kasvuodotukset ovat suuret. Tuskin maltan odottaa sitä, kuinka paljon enemmän veneitä ja tiimejä saamme tänne taas kahden vuoden kuluttua. Palaute on ollut ylistävää, Känsäkoski sanoo.

Linnervuon mukaan Roschier Baltic Sea Race, jonka reitti kulkee Helsingistä Tukholman edustalle Gotlannin kiertäen Viron Saarenmaan ja Hiidenmaan ohittaen takaisin Helsinkiin, voi hyvinkin kasvaa aivan suurimpien RORC-kisojen veroiseksi tapahtumaksi.

–Nyt meillä oli mukana yli 40 venettä. En pidä mahdottomana sitä, että määrä kasvaisi tämän vuosikymmenen aikana yli sataan veneeseen. Tämän tapahtuman arvo suomalaiselle avomeripurjehdukselle on valtava, kilpailun pääsponsorin Roschierin osakkaana ja teknologiajuristina työskentelevä Linnervuo sanoo.

Tuliketun ja RORC-sarjan huomioarvo suomalaisessa mediassa tullee kasvamaan Pariisin olympiakisojen jälkeen, kun Suomen suurimmat purjehduksen mitalitoivot Sinem Kurtbay ja Akseli Keskinen liittyvät Tuliketun miehistöön. Jo Roschier Baltic Sea Racessa mukana ollut, Tuliketun ruorimiehenä erinomaista työtä tehnyt ja olympiakisoista niukasti rannalle jäänyt, Finnjollien alle 23-vuotiaiden kolminkertainen maailmanmestari Oskari Muhonen täydentää Tuliketun huomioarvoa tulevaisuuden huipputiiminä.

Tuliketun päävalmentajana toimiva Stu Bannatyne, joka oli tiistaina laiturilla vastaanottamassa suojattejaan, näkee suomalaisen avomeripurjehduksen tulevaisuuden valoisana.

–Näillä olympiatason purjehtijoilla on jo niin kova kokemus lajista, että heillä on luonnollinen tuntuma kovatasoiseen purjehtimiseen. Enemmän on nyt kyse siitä, että he oppivat Tulikettu-veneen ominaisuudet ja toimimaan joukkueena avomeriolosuhteissa. Voitte olla todella ylpeitä siitä, että teillä on nyt avomerikilpailu, joka voidaan rinnastaa maailman legendaarisimpiin kisoihin. Suomalainen avomeripurjehdus tekee uutta nousua maailman huipulle, ja on hienoa olla siinä mukana, 53-vuotias uusiseelantilainen Bannatyne sanoo.

Roschier Baltic Sea Racen palkintojenjako järjestetään Katajanokan Vierasvenesatamassa (MarinaBay) perjantai-iltana 2.8. klo 18. Jokaisesta luokasta palkitaan kolme parasta venekuntaa. Helsingin osakilpailun tulokset lasketaan mukaan RORC:n kokonaissarjaan, johon kuuluu 16 osakilpailua eri puolilla maailmaa.

TULOKSET

RORC Roschier Baltic Sea Race, 27.7. – 1.8.2024, Helsinki

Kilpailun nopein vene (Line Honours):

1 Tschüss 2 (USA)

2 Rán (Ruotsi)

3 Tulikettu Redkik Racing (Suomi)

Kokonaiskilpailu (IRC Overall):

1 Tschüss 2 (USA)

2 Garm (Ruotsi)

3 Team Pro4U (Ruotsi)

Paras suomalaisvene:

8 Tenet (Suomi)

IRC Zero:

1 Tschüss 2 (USA)

2 Rán (Ruotsi)

3 Swee (Ruotsi)

4 Tulikettu Redkik Racing (Suomi)

IRC One:

1 Garm (Ruotsi)

2 Nola (Viro)

3 Ginkgo (Saksa)

IRC Two:

1 Team Pro4U (Ruotsi)

2 Tenet (Suomi)

3 Irie (Suomi)

IRC Two-Handed:

1 Jolene (Ruotsi)

2 Irie (Suomi)

3 Vitesse (Ruotsi)

FinRating:

1 Garm (Ruotsi)

2 Jolene (Ruotsi)

3 Tenet (Suomi)

Kisan kotisivu:

http://www.rorc.org/baltic-sea-race

