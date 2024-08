Liikenteenharjoittaja vaihtuu Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun sisäisillä linja-autoreiteillä 8.8.2024 alkaen

P. Saarela Oy voitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjoista 422, 425 ja 426. Liikennöinti alkaa kaikilla reiteillä 8.8.2024.

Liikennekokonaisuus on vuorotarjonnaltaan ja reiteiltään vastaava kuin aiemmin. Linjaston vuorot ovat kaikille avoimia, vaikka aikataulut on suunniteltu lähtökohtaisesti perusopetuksen oppilaiden ja toisen asteen opiskelijoiden kulkemisten mukaan.

Aikataulut seutuplus.fi-sivustolla

Liikennekokonaisuuden aikataulut löytyvät jatkossa seutuplus.fi-sivustolta, jossa on valtion ja kuntien hankkiman Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen seudullisen linja-autoliikenteen aikataulut. Sivuston etusivulla on reittiopas ja Aikataulut-välilehdellä ns. perinteinen taulukkomuotoinen aikataulukaavio. Tällä hetkellä voimassa on kesäaikataulukausi, mutta kautta vaihtamalla saa näkyviin myös syyskauden alusta alkavat linjat ja niiden ajoajat.

Perusopetuksen oppilaat hoitavat lippuasiat koulujen kanssa. Toisen asteen opiskelijat ja muut matkustajat voivat hankkia säännölliseen kulkemiseen Seutu+-kausilipun, jonka kelpoisuusalue on Turun seutu+Föli. Kätevimmin toisen asteen opiskelijan koulumatkatuetun kausilipun ja tavanomaisen kausilipun hankinta onnistuu Seutu+-mobiilisovelluksella. Lipuista voi lukea lisää seutuplus.fi-sivuston Liput ja hinnat -välilehdeltä. Yksittäiset kertamatkat linjastolla voi maksaa käteisellä tai kortilla.

Tarjouskilpailun mukaisen liikenteen sopimuskausi kestää kaksi vuotta, ja sopimukseen sisältyy kahden vuoden optiomahdollisuus. Liikenteen kustannuksista vastaavat Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun kunnat.

Lisätietoja

Tarjouskilpailusta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäällikkö Antti Setälä, p. 0295 022 816, antti.setala@ely-keskus.fi

Liikennöinnistä: P Saarela Oy, Petri Saarela p. 044 978 1015 info@rindell.fi