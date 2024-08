Linja-autoliikenne Kemiönsaaren ja Salon välillä jatkuu uudella linjanumerolla 530

J. Vainion Liikenne Oy voitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tarjouskilpailun linja-autoliikenteen linjasta 530 Kemiönsaari-Salo. Liikennöinti alkaa samaan aikaan koulujen syyslukukauden kanssa 8.8.2024.

Kemiönsaaren ja Salon välinen linja hankittiin aiemmin yhteistyössä Salon joukkoliikenneviranomaisen kanssa ja sitä ajettiin linjanumerolla 520. Uudella sopimuskaudella Salo ei ole enää hankintaosapuolena. Linjanumero 520 jää Salon joukkoliikenneviranomaisen käyttöön ja se ajaa jatkossa reittiä Perniö - Sirkkula - keskusta. Kemiönsaaren ja Salon välisellä ns. suoraan ajettavalle liikenteelle on otettu käyttöön uusi linjanumero 530. Koska Kemiönsaaren ja Salon välistä linjastoa ei enää hankita yhteistyössä, linjalla 530 ei enää jatkossa käy Salon joukkoliikenneviranomaisen Waltti-liput, eikä linjasto kierrä Sirkkulan kautta. Salon alueelta voi luonnollisesti nousta kyytiin esim. kertamaksulla tai Seutu+ lipuilla.

Linja 520 jatkoi aiemmin Kemiönsaarelta suoraan Taalintehtaalle. Jatkossa Taalintehtaan yhteys toteutuu vaihdollisena Kemiönsaareen linja-autoasemalla.

Salon ja Kemiönsaaren välillä on aiemmin ollut arkisin neljä vuoroa suuntaansa. Jatkossa vuoroja on kolme suuntaansa. Aikataulut löytyvät seutuplus.fi-sivustolta, jossa on valtion ja kuntien hankkiman Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueen seudullisen linja-autoliikenteen aikataulut. Sivuston etusivulla on reittiopas ja Aikataulut-välilehdeltä löytyy perinteinen taulukkomuotoinen aikataulukaavio.

Matkustajat voivat hankkia säännölliseen kulkemiseen Seutu+-kausilipun, jonka kelpoisuusalue on Kemiönsaari 1 tai Salo 1 riippuen muista kulkemistarpeista. Kausilipun voi hankkia Seutu+ mobiilisovelluksella. Lipun saa myös perinteiselle matkakortille. Elokuun 1. päivän jälkeen ostetut kausiliput Kemiönsaari 1 ja Salo 1 käyvät myös Salon Paikku-liikenteessä jatko- ja vaihtomatkoilla. Lipuista voi lukea lisää seutuplus.fi-sivuston Liput ja hinnat -välilehdeltä. Yksittäiset kertamatkat linjastolla voi maksaa käteisellä tai kortilla.

Tarjouskilpailun mukaisen liikenteen sopimuskausi kestää kolme vuotta ja sopimukseen sisältyy kahden vuoden optiomahdollisuus. Liikenteen kustannuksista vastaavat Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Kemiönsaaren kunta.

Lisätietoja:

Tarjouskilpailusta: Varsinais-Suomen ELY-keskus, joukkoliikenteen projektipäällikkö Markus Kivelä, p. 0295 022 007, markus.kivela@ely-keskus.fi (paikalla 12.8. alkaen)

Liikennöinnistä: J. Vainion Liikenne Oy, toimitusjohtaja Matti Vainio p. 0400 535 335 matti.vainio@vainionliikenne.fi