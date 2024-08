Oma Häme aloittaa koronarokotukset vaiheittain elokuussa

Koronarokottaminen alkaa Oma Hämeessä vaiheittain elokuussa ja rokottaminen aloitetaan hyvinvointialueen hauraimmista asukkaista. Ikääntyneiden asumispalvelut ja Oma Hämeen kotihoito alkavat koronarokottamaan asiakkaitaan elokuussa.

Elo-syyskuun vaihteessa aloitetaan 80 vuotta täyttäneiden ja voimakkaasti immuunipuutteisten joukkorokotukset terveysasemilla. Ajanvaraus avautuu puhelimitse ja sähköisesti 20. elokuuta.

Nuorempien ikäryhmien ja muiden riskiryhmien joukkorokotukset alkavat myöhemmin syksyllä. Rokotukset voivat edetä eri tahdissa eri seuduilla ja toimialoilla. Tarkemmat varausohjeet sekä tiedot koronarokotusten ajoista ja paikoista kerrotaan myöhemmin.

Influenssarokotusten aloittamisajankohdaksi on suunniteltu lokakuuta. Oma Häme tiedottaa rokotuksista pitkin syksyä. Ajankohtaista tietoa päivitetään myös Oma Hämeen verkkosivuille.

Lisätietoja rokotuksista rkotusinfo-sivulta

Koronatilanne on rauhallinen

Koronaviruksen esiintyvyys väestössä on lisääntynyt syksyn lähestyessä. Kesän aikana Kanta-Hämeessä sairaalahoidossa on covidin vuoksi ollut vain yksittäisiä potilaita. Muutamissa hoivayksiköissä on todettu loppukesästä tautitapauksia.



Sairaalahoitoon Covid-infektion vuoksi joutuvat ovat yleensä hyvin iäkkäitä ja heillä on usein muita vakavia pitkäaikaissairauksia. Tehohoitoa vaativat taudinkuvat ovat nykyisin harvinaisia.



Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee Covid-tehosterokotusta tänä syksynä niille, joilla tartunta todennäköisimmin voisi aiheuttaa henkeä uhkaavan tilan tai johtaa sairaalahoidon tarpeeseen.



Lisätietoja THL:n sivuilta



Usein kysytyt kysymykset koronaviruksesta