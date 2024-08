Tuoksujen atlas vie lukijan tuoksuaineiden kiehtovaan maailmaan

Tuoksujen atlas on tietokirjailija Ari Turusen suurprojekti. Teos esittelee yli 30 erilaisen tuoksuaineen alkuperän, moninaiset käyttötarkoitukset, kiehtovat valmistusprosessit sekä niihin liittyvän kulttuuri- ja tapahistorian. Turunen teki Tuoksujen atlaksen taustatutkimuksia kenttätyönä ympäri maailmaa.

Teos kertoo, mistä eri tuoksut tulevat, miksi niitä on käytetty ja ketkä niitä ovat käyttäneet. Ensyklopedisen osion lisäksi teos esittelee tuoksuaineiden yleistä historiaa ja kemiaa sekä hygienian historiaa.

Kirja on kuvitettu vanhoin taideteoksin, kasvitieteellisin piirustuksin sekä historiallisin arkistokuvin, jotka esittelevät esimerkiksi parfyymipullojen evoluutiota ja niiden historiaa design-esineinä. Teos on upea ja uniikki tietokirja, joka laajentaa käsitystämme tuoksujen maailmasta. Turunen käsittelee aihettaan intohimolla ja huumorilla.

Tuoksut näkyvät usein joko tuoksukieltoina julkisissa tiloissa tai hajuvesimainoksissa, vaikka tuoksut vaikuttavat alitajuntaamme. Tuoksuaineiden historia on maailmanlaajuisesti merkittävämpi mutta myös vähemmän sukupuolisidonnainen kuin osaamme ajatellakaan.

Turunen itse nauttii taidokkaasti parhaista raaka-aineista valmistetuista parfyymeista sekä maailman eri kolkkiin matkustamisesta. Teoksen ensimmäinen versio ilmestyi 2021, nyt julkaistava teos on uudistettu painos. Myös sidosasua vaihdettiin, sillä kunnolla aukeava itämainen sidonta tuntui suomalaiselle lukijalle vieraalta.

Ari Turunen (s. 1966) on tietokirjailija, joka on erikoistunut kulttuurihistoriaan. Turuselle myönnettiin lokakuussa 2023 Tietokirjapalkinto hänen monipuolisesta tietokirjatuotannostaan. Raadin mukaan ”Turusella on taito löytää historiasta kiinnostavia yksityiskohtia, jotka lopulta vievät järisyttävienkin tapahtumasarjojen äärelle. Yksityiskohdilla osoitetaan, millaista ihmisen toiminta on ollut missäkin ajallisessa ympäristössä. Merkille pantavaa on, ettei Turunen teoksissaan koskaan ilku tai tuomitse mennyttä maailmaa ja sen ihmisiä. Turunen osaa uittaa näkyville sen, millaisiin maailmankuviin tai järkisyihin on kulloisenakin aikana haluttu vedota ratkaisuja tehdessä – ja mihin se on sitten johtanut, hyvässä ja pahassa”.

Turusen uusin teos on yhdessä Petri Laukan kanssa kirjoittama Itämeri-aiheinen kirja Paha meri.

Tuoksujen atlas on julkaistu myös Hollannissa. Teos on myös saatavana äänikirjana, lukijana on Ari Turunen itse.

Ari Turunen: Tuoksujen atlas

Nidottu, Aula & Co 2024.

Design: Tuija Tarkiainen.

