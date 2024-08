RAKAS Rolf Ekroth x Kalevala -kollaboraation lanseeraus Kööpenhaminan muotiviikolla 5.8.2024

Kööpenhaminan muotiviikoilla suomalainen design ja muoti valloittavat maailmaa suomalaisuuden ytimestä kumpuavalla luovuudella. Rolf Ekroth x Kalevala -kollaboraationa toteutetut uudet RAKAS-korut ja -huivit lanseerattiin Kööpenhaminassa 5.8.2024.

”Tavoitteenani on tuoda esiin eksoottisempia, omituisempia ja kauniimpia puolia Suomesta ja Pohjoismaista. Koko malliston idea ja myös näytös pohjautuu minua kiinnostaviin teemoihin Suomesta. Kestävä kehitys on olennaisen tärkeää sekä minulle että Kalevala Korulle. Kierrätysmateriaalien käytön lisäksi edistämme yhdessä ajatusta monikäyttöisistä koruista

ja vaatteista korostaen mukavuutta ja sukupuolineutraalia muotia”, kertoo muotisuunnittelija Rolf Ekroth.

”Kalevala Korun tuotekehitys on ollut tiiviisti mukana toteuttamassa visioitani. Yhteistyö Kalevala-tiimin kanssa on mutkatonta ja heidän osaamisensa ja koruvalmistuksensa suomalaisena käsityönä on jotakin sellaista, mitä harvalla yrityksellä enää on Suomessa tässä mittakaavassa. Vastuullisen valmistuksen ja materiaalien lisäksi Kalevala Korun hyvän tekeminen on kansainvälisestikin merkittävää ja selkeä erottumistekijä”, jatkaa Ekroth.

”Nyt Kööpenhaminassa nähtävä RAKAS Rolf Ekroth x Kalevala -kollaboraatio kertoo suomalaisesta muotoilusta ja kädentaidoista. Uusi mallisto jatkaa Rolf Ekrothin kanssa viime kesänä Kööpenhaminan muotiviikoilla aloitettua menestyksellistä yhteistyötä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten yritykset voivat tukea nousevia suunnittelijoita. Meille kollaboraatio edustaa rohkeaa yhdessä luomisen kulttuuria sekä kansainvälistä muodin ja designin rajoja rikkovaa tekemistä”, kertoo Kalevala Korun luova johtaja Aino Ahlnäs.



”Kiertotalous on toimintamme edellytys ja kaikki Kalevala-korut tehdään suomalaisena käsityönä tehtaallamme. Kestävä kehitys on myös Ekrothilla suunnittelun lähtökohtana ja hänen luovuutensa ammentaa suomalaisuudesta. Meitä yhdistää monia asia. Työskentely Rolf Ekrothin kanssa on ollut erittäin inspiroivaa. Hän on poikkeuksellisen lahjakas suunnittelija ja vahva tarinankertoja”, jatkaa Aino Ahlnäs.



RAKAS Rolf Ekroth x Kalevala -kollaboraatioon sisältyy monikäyttöinen koru sekä huiveja. Rolf Ekrothille tunnusomainen ruusukuvio symboloi nostalgiaa ja kaipuuta menneisyyteen. RAKAS-mallistossa ruusukuvio on saanut uuden tulkinnan 3Dkoruna. Korut on valmistettu kierrätyshopeasta suomalaisena käsityönä Kalevala Korun tehtaalla Helsingissä. RAKAS-koru

toimii korvakoruna, huivikoruna ja monikäyttöisenä asusteena, jonka stailaamisessa vain mielikuvitus on rajana. RAKAS Rolf Ekroth x Kalevala -kokoelma tulee myyntiin alkuvuodesta 2025 Kalevalan omiin myymälöihin ja kalevala.fi -verkkokauppaan.