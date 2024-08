Vaasanpuistikon Torille!-teoskokonaisuus on valmistunut

Klassisesta veistospuistosta, unimaailmasta ja markkinahumusta inspiroinut teoskokonaisuus koostuu viidestä pylväiden päälle asettuvasta veistoksesta. Pylväiden spiraalimainen maalaustapa on olennainen osa teoksen mystistä maailmaa.

Komugi Andon ja Teemu Salosen mukaan “arkisia päänsisäisiä olotiloja edustavat yksittäiset hahmot ovat kokoontuneet puistikkoon keskiaikamarkkinoita muistuttaville elämänmarkkinoille”.

Hahmogalleriasta voi tunnistaa kissaan, käärmeeseen ja lintuun viittaavia elementtejä. Mukana menossa ovat myös diivaileva jättikukka sekä pyykkikori täynnä hedelmäisiä muotoja. Eri olentoja yhdistelevissä hahmoissa virtaavat monenlaiset, ristiriitaisetkin tunteet, kuten ujous, surumielisyys, ilo ja kiihtymys. Taiteilijoiden tavoitteena on ollut luoda monitulkintainen ja samastuttava teoskokonaisuus. Veistosten materiaaleja ovat mm. pronssi, betoni ja lasikuitu.

"On hienoa, että taiteen avulla olemme voineet tuoda yhdelle Helsingin legendaarisimmista aukioista jotakin uutta ja virkistävää, ja sitoa sitä myös tilana yhteen. Komugi Andon ja Teemu Salosen veistoskokonaisuus on raikas ja oivaltava - teoksissa on paljon silmänruokaa, mutta myös ravintoa mielelle ja ajatuksille", sanoo HAMin museonjohtaja Arja Miller.

Teoskokonaisuuden rahoituksen on mahdollistanut Helsingin noudattama taiteen prosenttiperiaate, jossa kaupungin omien rakentamis- ja peruskorjaushankkeiden rahoituksesta varataan osuus taiteelle. Teoksen on tilannut kaupunkiympäristön toimiala ja sen on kuratoinut HAM Helsingin taidemuseo. HAM toimii kaupungin prosenttitaidehankkeissa taideasiantuntijana ja hallinnoi kaupungin taidekokoelmaa, johon teokset liitetään. Prosenttiperiaatteen avulla toteutettuja teoksia kuuluu HAMin hallinnoimaan kokoelmaan jo yli 200.

Komugi Ando & Teemu Salonen. Kuva: HAM / Viljami Annanolli.

Teemu Salonen on muotoilija ja kuvanveistäjä, joka yhdistää teoksissaan innovatiiviset tekniikat, perinteisen käsityötaidon, kitschin, huumorin ja lihallisuuden. Hänen työskentelyssään muotojen, materiaalien ja värien elo syntyy prosessin myötä, ja jokainen teos inspiroi seuraavaa. Materiaaleina hänen teoksissaan ovat usein keramiikka, lasikuitu, lasi, muovit ja valo. Salosen teoksia on ollut esillä maailmanlaajuisesti, ja hän on edustettuna newyorkilaisessa Todd Merrill Studios -galleriassa.

Komugi Ando on japanilainen kuvataiteilija ja tarinoiden kerääjä. Hän työskentelee keramiikan, paperin, äänen ja installaatioiden parissa. Hänen eripariset teoksensa muodostavat yhdessä omanlaisensa fantasiamaailman. Andon taiteellisia kiinnostuksenkohteita ovat muun muassa keskiaikaiset kirkot, kommunikointi ilman kieltä sekä yllättävässä tilanteessa tapahtuva samastuminen.

Komugi Ando & Teemu Salonen: Torille! (yksityiskohta), 2024. HAM Helsingin taidemuseo. Kuva: Sonja Hyytiäinen.

Uudistunutta Vaasanpuistikkoa juhlistetaan Taiteiden yönä

Teoskokonaisuus julkistetaan Vaasanaukion avajaisjuhlissa torstaina 15.8.2024 15–18. Kurvin työryhmän järjestämä tapahtuma alkaa klo 15 apulaispormestari Anni Sinnemäen juhlapuheella ja Torille!-teoskokonaisuuden julkistaa HAM Helsingin taidemuseon museonjohtaja Arja Miller. Myös taiteilijat ovat läsnä tilaisuudessa.



Ohjelmassa myös musiikkia, maksuttomat kakkukahvit 200 ensimmäiselle, katutaidetta sekä monenlaista yhteistä mukavaa tekemistä! Lisäksi mahdollisuus tavata alueen asukkaita sekä Helsingin kaupungin, poliisin, alueella toimivien järjestöjen ja yritysten edustajia.



Tilaisuus on kaikille avoin.

Lisätiedot